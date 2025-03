Cartoon Movie 2025: a Bordeaux 55 progetti europei, assente l’Italia

Bordeaux (Francia), 3 marzo 2025 – Da martedì 4 a giovedì 6 marzo, Bordeaux ospita anche quest’anno il Cartoon Movie, la rassegna di progetti europei di lungometraggi in animazione organizzata dall’associazione Cartoon con il sostegno del programma Media dell’Unione Europea. Cinquantacinque progetti provenienti da 16 Paesi partecipano alla 27ª edizione di questo evento con l'obiettivo di accelerare il loro finanziamento e di incoraggiare la loro distribuzione ed esposizione internazionale.

Accanto a classici prodotti rivolti al pubblico dei più piccoli (tra fiabe e simpatici animaletti) ci sono progetti rivolti a un pubblico più adulto, come “Gains­bourg, rue de Verneuil” sul cantante, attore e regista francese Serge Gainsbourg; “If I Die”, sulle torture sotto il regime dittatoriale brasiliano; o ancora “The Twilight World” firmato da Werner Herzog, sulla vera storia di Hiroo Onoda, un ufficiale dei servizi segreti giapponesi della Seconda guerra mondiale che rifiutò di arrendersi e continuò a combattere una guerra personale e fittizia nelle giungle delle Filippine.

Nei 55 progetti europei spicca l’assenza sostanziale dell’Italia, presente solo con una coproduzione di “Rose and the Marmots” (Rosa e le marmotte), del regista francese Alain Ughetto, da parte di Graffiti Film. Per quanto riguarda i progetti più numerosi, il gruppo è guidato dalla Francia con 19 progetti, seguita dalla Germania (6), Norvegia (5) e Spagna (4), mentre Lettonia, Cechia, Belgio e Irlanda partecipano con tre film ciascuno. tre film ciascuno. La Lettonia sarà l’ospite d’onore e che quest'anno sarà protagonista dello spazio Spotlight.