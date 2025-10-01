Martedì 30 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
R.D.P.
Cinema e Serie Tv
Cartoon, il ritorno delle Winx con “The Magic is Back”

Al via la serie animata prodotta dalla Rainbow e ideata da Iginio Straffi

Winx Club: The Magic is Back, la nuova serie animata prodotta da Rainbow

Roma, 1 ottobre 2025 – Al via la nuova serie delle Winx, prodotta da Ranbow e creata da Iginio Straffi, la serie torna in tutto il mondo con ' Winx Club: The Magic is Back', un reboot che promette un ritorno alle origini della saga in animazione, pensato sia per i nuovi spettatori che per i fan storici.

Winx Club: The Magic is Back partirà giovedì 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo (in 15 lingue) ma il debutto in anteprima esclusiva italiana è su Rai 2 mercoledì 1 ottobre con i primi 13 episodi, uno al giorno dal lunedì al venerdì, nel nuovo spazio  del mattino.

Gli episodi saranno poi resi disponibili on demand su Rai Play e dal 27 ottobre approderà anche su Rai Yoyo. Al termine della messa in onda, l’intera stagione sarà disponibile in box set digitale su Rai Play, dove sarà fruibile anche la collezione completa Winx Club Time, una raccolta digitale integrale del mondo Winx che consentirà agli appassionati di rivedere tutte le stagioni della serie e i film della saga, riscoprendo la magia che ha conquistato generazioni di spettatori.

