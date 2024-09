Cartoon Forum, l’Italia ospite d’onore a Tolosa. Protagoniste le serie tv del futuro

Tolosa (Francia), 16 settembre 2024 – Fari puntati sull’animazione italiana nell’edizione 2024 (la 35esima) del Cartoon Forum, l’appuntamento con i progetti europei di animazione organizzato dall’associazione “Cartoon”, con il sostegno del programma Europa Creativa Media dell’Unione Europea. Cartoon è guidata da Annick Maes. Scopriremo a Tolosa in questi giorni quali saranno le serie tv del futuro.

Sono 75 i progetti che verranno presentati (non solo per bambini: il 24% per giovani adulti) e cinque di questi sono italiani. Si tratta di “Guglielmo l’inventore” (ispirato alla vita di Guglielmo Marconi); “Matita HB” (storie fantastiche e avventurose che nascono nel diario di una bambina); MindTOONness (serie di speciali tv pensati per accendere l’immaginazione dei bambini e favorire uno sviluppo sano); “Missione Delta” (un gruppo di giovani astronauti di fronte a una missione molto impegnativa) e “Niente animali!” (commedia e avventura per un gruppo di bambini alle prese con piccole creature).

Il programma di approfondimento della realtà italiana dell’animazione e la presenza dei nostri produttori sono organizzati da Cartoon Italia (associazione di produttori) con il sostegbo di alcune Film Commission: quelle di Marche, Piemonte, Sardegna, Lazio e Toscana.