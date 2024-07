Cartoni anni ‘90 da rivedere in streaming

Ci sono titoli di cartoni animati, trasmessi in tv negli anni Novanta, che sono diventati veri e propri cult, in grado di appassionare generazioni diverse. I ragazzi di allora, oggi sono magari diventati genitori e hanno spesso trasmesso, ai propri figli, le passioni per programmi che erano diventati appuntamenti imperdibili. Il pomeriggio di Italia 1 era spesso il fulcro dei cartoon che hanno vissuto in quegli anni, un momento d’oro quasi irripetibile.

Se siete stati sfiorati dalla nostalgia di quei tempi o se volete mostrare – e non solo raccontare – ai vostri figli o nipoti quello che guardavate da ragazzi, ora è molto più facile grazie alle piattaforme streaming che permettono di recuperare serie animate in maniera molto più facile e immediata. Ecco alcuni titoli celebri e dove poterli recuperare.

Holly e Benji

"Holly e Benji - Due fuoriclasse" (questo il titolo completo) è il primo anime televisivo tratto dal manga Capitan Tsubasa. In Italia il debutto è stato nel luglio 1986 sulle reti Fininvest (oggi conosciute come Mediaset) e con i nomi di giocatori e squadre modificati (solo pochi mantennero il loro vero nome originale, tra questi Shimada, Otomo, Toho e Hirado) come richiesto da ReteItalia che voleva italianizzare il più possibile il cartone animato. In Spagna venne trasmessa da Telecinco di Fininvest a partire dal maggio 1990 con il titolo di “Campeones - Oliver y Benji” e con i nomi dell'adattamento italiano (solo Oliver Hutton divenne Oliver Atom). Il cartone animato ebbe un tale successo da essere promosso e trasmesso su Canale 5 nel 1991, riscuotendo così ancora più pubblico negli anni a seguire, diventando un vero e proprio fenomeno. "Che campioni Holly e Benji!!!", invece, è un anime della serie sportiva Holly e Benji (Capitan Tsubasa) ed è il cartone animato della seconda serie del manga. In totale sono 47 gli episodi che compongono il cartone animato. Di questi, 34 sono il remake della prima serie. Gli episodi rimanenti, invece, raccontano la reale nuova storia, corrispondente ai primi 7 volumetti del World Youth. La produzione non andò oltre gli episodi inizialmente fissati per questioni legate al budget. In Italia andò in onda dal 10 settembre al 17 dicembre 1999, su Italia 1. ‘Holly e Benji’ è disponibile su Prime Video.

Nadia – Il mistero della pietra azzurra

Iscrivendosi a Chili sarà possibile acquistare ogni episodio di “Nadia – Il mistero della pietra azzurra”. La prima stagione del cartone animato è disponibile ed è ispirato ai celebri romanzi di Jules Verne. La trama racconta le avventure di una ragazza misteriosa, Nadia, un'acrobata di un circo che è all’oscuro delle sue origini. Mentre si trova a Parigi incontra Jean, un inventore, che l'aiuterà a scappare e mettersi in salvo da tre inquietanti uomini che hanno l’intenzione di sottrarle la pietra azzurra che indossa al collo. I due, a quel punto, si ritroveranno a bordo del sottomarino Nautilus guidato dal capitano Nemo e saranno così, coinvolti in uno scontro tra Nemo e l'organizzazione di Neo Atlantide, a sua volta capitanata da Gargoyle, che ha la missione e lo scopo di conquistare e dominare il mondo intero. In Italia, il cartone animato fece il suo esordio nel luglio 1991, su Italia 1. Visto l’orario della messa in onda e siccome era indirizzata ad un pubblico di bambini, venne parzialmente censurata. Anni dopo, nel 2003, la Yamato Video diede vita ad una nuova edizione in versione integrale dal titolo “Nadia - Il mistero della pietra azzurra”, con la distribuzione in DVD e tutti gli episodi, insieme al film con un nuovo accuratissimo doppiaggio.

I Simpson

Come non citare la famiglia più strampalata e amata da diverse generazioni? La prima stagione arrivò in Italia nel 1991. Essendo una serie inizialmente giudicata “per adulti”, visto i toni e i dialoghi, venne trasmessa su Canale 5, ogni martedì, a partire dalle 22:30. Andò in onda dal 1 ottobre 1991 al 18 agosto 1996, sempre in quella fascia orario. Poi, dopo il grande successo e comprendendo che “l’effetto scandalo” non aveva più motivo di esistere, dalla settima stagione fino alle stagioni attualmente in corso venne spostata su Italia 1, nel primo pomeriggio. Come noto quasi a tutti, la serie racconta le avventure della famiglia Simpson, formata da Homer, a rappresentare la classe medio-bassa del ceto sociale americano, pigro e imbranato ma in grado di mostrare coraggio e compassione. L’uomo è sposato con Marge, legatissima alla famiglia e saggia. La coppia ha tre figli: Bart, il classico combinaguai indomabile, Lisa, intelligente e secchiona e la piccola Maggie, che non fa altro che tenere il ciuccio fin dalla sua prima apparizione. Abitano a Springfield, insieme agli altri parenti e amici, abitanti della cittadina americana che include ogni sfumatura possibile del genere umano. Senza sconti per nessuno. La serie, ancora oggi in onda con nuovi episodi, è disponibile su Disney+ fin dal primissimo episodio.

Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion è una serie composta da 26 episodi, uscita nel 1995 e prodotta dallo studio Gainax. Il cartone animato è giudicato uno degli anime più influenti e meglio riusciti di tutti i tempi. Sono presenti, all’interno della trama, diversi simboli religiosi, sia della cabala sia ebraici che biblici. Inoltre è stata applaudita l’attenta e intensa introspezione psicologica dei vari personaggi, presente non solo con lo sviluppo della trama ma anche con una serie di riflessioni e monologhi che permettono una maturazione del personaggio sotto ogni possibile sfumatura. La trama è ambientata nella futuristica città di Neo Tokyo-3, dopo quindici anni da una catastrofe planetaria soprannominata Second Impact. Le avventure sono incentrate sulle avventure di Shinji Ikari. Il ragazzo è stato scelto e reclutato dall'agenzia speciale Nerv con la missione di pilotare un mecha gigante soprannominato Eva. Deve combattere in questo modo, in compagnia di altri piloti, contro dei misteriosi esseri definiti angeli. La serie animata fu trasmessa, in Giappone, a partire dal 4 ottobre 1995 e terminò la messa in onda nel marzo dell’anno successivo. Nel 1997 venne deciso di produrre due film per chiudere definitivamente la trama e concedergli un finale più che dignitoso. In Italia la serie completa è disponibile su Netflix.