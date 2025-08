Carica Viaccia: ecco la banda di Marchiseppe

C’è un nuovo tecnico, quel Giacomo Marchiseppe che a dispetto della giovane età può vantare un buon curriculum (nel quale spicca la promozione in Prima Categoria alla guida dell’Atletico Spedalino un paio di stagioni fa). E c’è una rosa rinnovata e ringiovanita: alcuni protagonisti della scorsa annata sono rimasti in Promozione passando allo Jolo, ma è rimasto un "nucleo storico" che dovrà amalgamarsi con i nuovi arrivati.

E’ così che il Viaccia si presenta ai nastri di partenza della Prima Categoria 2025/26, a seguito della retrocessione dello scorso anno. Un declassamento sul quale ha inciso la questione legata alla mancata disponibilità del Ribelli per circa un anno e mezzo, a causa dei lavori sull’impianto che hanno privato la società di incassi per decine di migliaia di euro.

Il club del presidente Gianni Esposito ha così lasciato quella Promozione nella quale militava ininterrottamente dal 2018/19, e che sogna di poter riconquistare nel minor tempo possibile. L’allenatore della scorsa stagione, Federico Facchini (già giocatore ai tempi di coach Marco Benesperi) rimarrà a dare il proprio contributo come responsabile dell’area tecnica. A fare da trait d’unione fra passato, presente e futuro c’è lo "storico" dirigente Claudio Gori, già tornato in società nei mesi scorsi in veste di direttore sportivo.

La nuova rosa è composta dai portieri Diego Biancalani ed Eric Oliva, i difensori Leonardo Marcantoni, Niccolò Benvenuti, Lorenzo Spadoni, Pietro Taddei, Filippo Ricordati, i centrocampisti Leonardo Capetta, Filippo Cirino, Lorenzo Colzi, Niccolò Pintore, David Rus, Fabio Caca, Manuel Baldi ed Leonardo Mosconi e gli attaccanti Andrea Batacchi, Leonardo Faustini, Leonardo Hisely, Federico Conti, Leonardo Tacconi.