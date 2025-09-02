"Campione di lotta, ma anche uomo vulnerabile"

"Scusate, è la mia prima volta a Venezia". Un Dwayne Johnson emozionato scoppia in una risata nervosa, una di quelle che raccontano tutta l’emozione di presentarsi al pubblico e alla stampa sotto una nuova veste mentre armeggia con il microfono. L’attore hollywoodiano è arrivato al Lido insieme alla collega Emily Blunt e al regista Benny Safdie per presentare in concorso a The Smashing Machine, biopic sportivo – dal 19 novembre nelle nostre sale – basato su una storia vera in cui presta il volto e i muscoli a Mark Kerr, campione NCAA di lotta libera e lottatore della MMA. "La sua figura ha cambiato le nostre vite", confida l’attore. "E il motivo è semplice: non si tratta di vittoria o sconfitta, ma della pressione di ottenere risultati. È un film su cosa significa quando la vittoria diventa una nemica". Quello di Kerr è un ruolo diverso da ciò a cui l’interprete di Fast & Furious ci ha abituato negli anni. La sua è un’interpretazione che scava nel profondo e che ha richiesto un impegno fisico ed emotivo totalizzante.

"Desideravo interpretare un film così – ammette Johnson – A Hollywood tutto ruota intorno al botteghino, ma sono molto di più di un attore da box office. Ti incasellano in un determinato ruolo ed è difficile sapere di cosa sei capace. Grazie a questo film, per la prima volta, sto vivendo il mio sogno e non quello degli altri. Ho sempre avuto una vocina nella testa che diceva: “Sono in grado di fare altro?“ Avevo paura di mettermi a nudo. Poi è arrivata questa grande opportunità. Emily mi ha incoraggiato, mi ha detto che nel film potevo mettere tutto quello che ho vissuto".

Ex wrestler, oltre che figlio e nipote di lottatori, l’attore non trattiene la commozione quando parla degli elementi della sceneggiatura che si specchiano nella sua vita privata. "Capisco bene cosa significa il sacrificio, e capisco cosa vuol dire cadere e rialzarsi. Ho visto mia madre sacrificarsi per mio padre", racconta Johnson prima di condividere un ricordo legato alla sua infanzia. "Per la tenerezza di Mark non mi sono ispirato a mio padre. Lui a tredici anni viveva per strada. Aveva una capacità limitata di amare. Mi ha cresciuto, ma è stato difficile. Ha convissuto con una sensazione di vergogna per anni".

Ambientato tra il 1997 e il 2000, il film è una riflessione sulla caduta e la risalita. Ma è anche una storia d’amore travagliata tra Kerr e la sua compagna Dawn Staples interpretata da Emily Blunt, che sottolinea come la pellicola tratti "la vulnerabilità degli uomini". "Negli anni ‘90 – spiega l’attrice – dominava l’idea dell’uomo macho, amplificata in quell’arena. Ma questa storia non è su un uomo che lotta. È sugli uomini spezzati dalla necessità di mantenere quell’immagine".