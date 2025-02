Buffy, via libera alla nuova serie sequel: le prime anticipazioni

Roma, 17 febbraio 2025 – Da anni i fan lo speravano ma l’idea di un sequel di Buffy sembrava impossibile. Il ritorno dell’Ammazzavampiri più famosa non sembrava convincere soprattutto l’attrice che la interpretava nell’omonima serie tv, ovvero Sarah Michelle Gellar. Ma, nelle ultime settimane, inaspettatamente, è arrivato il via libera. Ecco le ultime notizie.

Sarah Michelle Gellar è pronta a tornare sul set

I rumors legati al ritorno della serie tv sul piccolo schermo, con nuovi episodi, sono rimbalzati sui siti di tutto il mondo. Le voci sembravano essere credibili e, nei giorni scorsi, ha preso la parola Sarah Michelle Gellar che ha raccontato come è nato tutto: “Tre anni fa, ho ricevuto una chiamata dalla mia cara amica e mentore, Gail Berman (la produttrice di Buffy). Mi ha spiegato che voleva che mi sedessi con Chloé Zhao (la regista legata al sequel) per ascoltare il suo pensiero su un eventuale revival di Buffy. Sono rimasta sorpresa dal fatto che Chloé sapesse chi fossi, ma, come ho sempre fatto, ho detto a Gail che non vedevo un senso per far esistere di nuovo la serie. Eravamo sempre stati dello stesso pensiero ma questa volta ho sentito qualcosa di diverso nella sua voce. E così, alla fine, ho accettato di andare e il nostro caffè di venti minuti si è trasformato in un’avventura durata quattro ore. Abbiamo riso, abbiamo pianto, ma soprattutto abbiamo parlato di quanto questa serie significhi per noi”.

Poi ha continuato spiegando che non aveva accettato ancora nulla con quell’incontro ma che si sono sentite ancora altre volte e hanno portato avanti questa conversazione legata a un sequel di Buffy. Lei stessa, da sempre, è apparsa molto restìa all’idea di mettere le mani su una serie tv con il rischio di rovinare quanto era stato creato negli anni precedenti. Ma il suo punto di vista è cambiato e ha spiegato cosa l’abbia spinta in quella direzione: “Ho sempre ascoltato i fan e ho sentito il vostro desiderio di rivedere Buffy e il suo mondo, ma non era qualcosa che potevo fare se non fossi sicura che l’avremmo fatta bene. È stato un lungo processo, non è ancora finito. Vi prometto che faremo questo progetto solo se saremo certe di poterlo fare bene. E vi dirò che siamo sulla strada giusta. Mi sento così fortunata a essere in questo viaggio con queste donne incredibilmente talentuose, tutte che amano Buffy tanto quanto me. E tanto quanto voi. Grazie a tutti i fan che non hanno mai smesso di chiederlo. Questo sarà per voi”.

Prima di questo messaggio, aveva ammesso un’apertura, nei mesi scorsi, prendendo esempio da sequel che hanno funzionato: “Sarebbe divertente, di solito dicevo di no, perché pensavo dovesse restare nella sua bolla, perfetta così com’è. Ma guardare ‘Sex and the City’ e vedere ‘Dexter’, e rendersi conto che ci sono modi per farlo ti fa sicuramente pensare, ‘Beh, forse…’”.

Anticipazioni sulla trama

Ma quale sarebbe la storia legata al possibile sequel? Indiscrezioni ben accreditate vociferano di una nuova cacciatrice (ancora da definire, non ufficiale) ma Buffy Summers avrebbe comunque un ruolo principale e centrale all’interno della trama. Non sarebbe solamente una guest star né avrebbe il ruolo (limitato) di presentare allo spettatore la nuova protagonista.

I fan hanno subito pensato anche al ritorno di un altro personaggio. James Marsters ha interpretato il vampiro preferito dai fan, Spike, fin dalla seconda stagione e di recente non ha mai espresso alcun commento sul progetto in sviluppo. Ma, rendendosi conto della curiosità dei fan storici della serie, ha voluto commentare – senza dire nulla, però – su un suo possibile coinvolgimento nella storia. E lo ha fatto in maniera molto sibillina. Ecco quanto condiviso, via social: “Mi dispiace se sei venuto qui sperando in qualche notizia, ma nell'interesse di avere il miglior progetto possibile, è meglio che io tenga la bocca chiusa in questo momento, quindi lo farò... Sono molto emozionato sul fatto che scopriremo qualcosa di più sul percorso di Buffy Summers e su come salverà il mondo perché penso che il mondo abbia bisogno di lei. Quindi farò la mia parte non facendo nulla in questo momento”.

L’attore ha deciso di non sbottonarsi ma molti hanno letto queste parole come una sorta di cautela prima di rendere ufficiale il suo coinvolgimento nel sequel. Se l’ok per un ritorno sul canale Hulu, in America, sembra sempre più imminente (a livello di riprese), è ancora presto per poter ufficializzare, nei dettagli, chi del cast originale tornerà e chi, invece, potrà seguirlo da casa.

Al momento, sono stati resi noti i nomi di chi è interessato a sviluppare concretamente il progetto: la regista Chloé Zhao, vincitrice di tre Premi Oscar per il film “Nomadland”, le sceneggiatrici Nora and Lilla Zuckerman. Nel settore della produzione troviamo anche Gail Berman, Fran Kuzui e Kaz Kuzui e Dolly Patron. Sempre loro sono stati i produttori delle sette stagioni andate in onda negli Stati Uniti dal 1997 e il 2003 (in Italia qualche anno dopo, dal 2000 al 2005).

E Angel? A quanto pare David Boreanaz non sarebbe interessato a riprendere il vecchio personaggio. Ad allarmare i fan è stato un commento lasciato dall’attore in un post della collega, via social, nel quale si congratula per questa notizia ma sembra anche “prenderne le distanze”. Boreanaz ha scritto: “Sono emozionato per te e per il tuo viaggio. Goditi i momenti e continua a restituire sempre qualcosa ai fan. Dio ti benedica”.

Chi, invece, sarebbe entusiasta di farne parte è Juliet Landau che interpretò il ruolo di Drusilla. In un'intervista recente ha dichiarato che le piacerebbe riprendere quel personaggio. Quando le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto tornare, Landau ha risposto: "Mio Dio, sì. Sarebbe così divertente, assolutamente!”.

Detto questo, lei crede che il fandom abbia capito cosa la serie dovrebbe fare per riavviare con successo la storia: “Pensando al progetto penso che quello che i fan stanno dicendo è che vogliono davvero quel mix di membri del cast originale e nuovi ingressi. E quindi penso che sarà un elemento chiave. Penso che sia il momento perfetto per un reboot. Buffy, la serie originale, è più popolare ora di quando era popolare in onda. Continua a crescere e crescere, e un team brillante è stato assemblato per il revival”.