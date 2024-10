‘Brennero 2’ si farà? Le indiscrezioni

‘Brennero’ è stata una delle novità di questa stagione nell’offerta delle fiction Rai. In onda ogni lunedì su Rai 1, in prima serata, ha intrigato il pubblico con un mistero che ha avuto l’attesa soluzione nell’ultimo episodio trasmesso. Ma un interrogativo è rimasto: Brennero 2 si farà? Ecco quello che sappiamo sul futuro della serie tv.

Ci sarà ‘Brennero 2’? Rumors e indiscrezioni

Brennero è stato diretto da Davide Marengo e Giuseppe Bonito ed è andato in onda dal 16 settembre al 7 ottobre 2024, con protagonisti Elena Radonicich e Matteo Martari. La storia si è ispirata alla cosiddetta Notte dei fuochi, tra l'11 e il 12 giugno 1961, quando un gruppo di terroristi sudtirolesi effettuarono diversi attentati dinamitardi per ottenere la riannessione della regione italiana del Südtirol al Tirolo austriaco. Al centro della trama mistery, un serial killer che sembra aver preso di mira donne di madrelingua tedesca. Per queste ragione, si ritrovano a indagare sul palco la PM di cultura tedesca Eva Kofler e Paolo Costa, un ispettore di origini italiane nato e cresciuto in città.

Gli ascolti sono stati buoni ma non hanno mai brillato particolarmente. Dopo il debutto al 17,22% la serie è poi scesa di poco, arrivando al 16,20% nell’ultimo appuntamento trasmesso il 7 ottobre scorso. Ma, oltre allo share, sono state interessanti e importanti le visualizzazioni della serie tv su Raiplay: Brennero è sempre stato ai primi posti delle produzioni più viste in streaming, evidenziando così l’interesse del pubblico per questo progetto.

Lo sceneggiatore della serie tv ha confermato che sarebbe interessato a dare un seguito: “Fosse per Carlo Mazzotta e per me inizieremmo a scrivere la seconda stagione anche oggi. Eva, Paolo, Bolzano e tutti gli altri personaggi hanno ancora tantissimo da raccontare. Ma questa è una domanda da porre più che altro a Rai. Squadra che vince non si cambia. Il modello della prima stagione prevede una linea gialla e un caso verticale per ogni serata, non per episodio. Credo che, se fosse, seguiremmo ancora lo stesso modello”.

In caso di un possibile seguito, rimarrebbero i due protagonisti principali, con Eva e Paolo nuovamente alle prese con un caso diverso sul quale indagare. Ormai la chimica della coppia è assodata e il pubblico si ritroverebbe di fronte a volti e personaggi che ha iniziato a conoscere. E le ipotesi di una nuova storia thriller e mistery possono essere numerose e stimolanti per creare una trama verticale (con sfumature orizzontali) rendendo quasi ‘antologiche’ le diverse stagioni. Ovviamente, si attende la conferma sulla produzione di nuovi episodi ma la speranza resta, nonostante siano passate alcune settimane dall’epilogo e ancora non sia arrivata una risposta ufficiale.

Se dovesse essere messo in cantiere “Brennero 2” non è chiaro quando potrebbe andare in onda. Bisogna calcolare i tempi legati alla scrittura, alle riprese (con eventuali impegni degli attori principali) e la post produzione. Molto probabilmente potrebbe essere trasmessa alla fine del 2025 (se con tempi favorevoli) o – molto più probabilmente – nel 2026. Ritroveremo Eva Kofler e Paolo Costa?