‘Bosch Legacy', la stagione 2’ è disponibile su Prime Video

Roma, 20 ottobre 2023 – ‘Bosch: Legacy’ è lo spin-off della serie poliziesca ‘Bosch’ e tratta dai romanzi e personaggi creati da Michael Connelly. La serie segue le vicende di Harry Bosch dopo la sua uscita dalla polizia di Los Angeles, quando il protagonista ha intrapreso la carriera di detective privato. La seconda stagione di ‘Bosch: Legacy’ è disponibile da oggi, venerdì 20 ottobre, su Prime Video e si ispira al romanzo di Connelly intitolato ‘The Crossing’.

Trama

I nuovi dieci episodi di ‘Bosch: Legacy 2’ riprendono direttamente dalla fine della stagione precedente. Si parte con Bosch che è angosciato dalla scomparsa di sua figlia Maddie. Tuttavia, ciò che il detective privato non sa è che, durante il suo passato come giovane recluta della polizia, è stato molto vicino a un pericoloso serial killer. Quest'uomo ha deciso di prendere Maddie come sua prossima vittima e l'ha rapita.

‘Bosch: Legacy - stagione 1’

La prima stagione dello spin off è tratta dai romanzi di Connelly intitolati ‘The Wrong Side of Goodbye’ e ‘The Night Fire’. È in quelle prime puntate che abbiamo visto Harry Bosch operare come investigatore privato dopo aver lasciato il dipartimento di polizia di Los Angeles. Il suo incarico riguarda Whitney Vance, un miliardario che gli ha chiesto di rintracciare la donna con cui aveva avuto una relazione durante i suoi anni universitari e che ora potrebbe essere incinta. Nel frattempo, sua figlia Maddie sta seguendo la sua carriera come recluta nella polizia di Los Angeles, mentre Honey Chandler si sta riprendendo dalle ferite subite e sta partecipando al processo contro Carl Rogers, l'uomo che aveva tentato di farla uccidere.

Chi è Harry Bosch

Harry Bosch è diventato un investigatore privato e ha iniziato a collaborare con Honey ‘Money’ Chandler, un tempo sua acerrima avversaria e ora un prezioso alleato. La loro relazione complessa e intricata costituisce la trama principale mentre lavorano insieme per perseguire ciò in cui concordano: ottenere giustizia. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si sta avviando alla carriera nella polizia di Los Angeles, affrontando il peso di essere la figlia di Bosch, un'eredità che le comporta non solo amici, ma anche nemici all'interno del dipartimento. Questo avviene in un momento in cui la polizia e le sue operazioni sono scrutate più che mai. Il ruolo di Hieronymus ‘Harry’ Bosch è affidato a Titus Welliver, noto per le sue interpretazioni di ‘Lost’ e ‘The Good Wife’, mentre Madison Lintz continua a interpretare il personaggio di sua figlia e Mimi Rogers è Honey Chandler, l'avvocatessa.

