Boris 4, arriva la nuova stagione: in streaming dal 26 ottobre su Disney+

Prodotta dal 2007 al 2010, la serie TV 'Boris' è diventata col tempo un fenomeno di culto: da qui l'interesse per la stagione 4, per molto tempo solo adombrata e ora vicina al debutto in streaming su Disney+, fissato per il 26 ottobre 2022.



I nuovi episodi sono all'insegna della continuità con il passato. Regia e sceneggiatura sono firmate da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, due dei tre autori delle stagioni originali: il terzo, Mattia Torre, è prematuramente scomparso il 19 luglio 2019.



Anche il cast riporta in scena molti dei volti di un tempo: Carolina Crescentini, Caterina Guzzanti, Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Corrado Guzzanti, Antonio Catania, Paolo Calabresi, Alessandro Tiberi, Giorgio Pierabassi, Karin Proia, Massimo De Lorenzo, Valerio Aprea, Ninni Bruschetta e chi più ne ha più ne metta.



Le prime tre stagioni di 'Boris' erano ambientate nel backstage di una serie italiana a basso budget, intitolata 'Gli occhi del cuore', e avevano per protagonista una troupe cialtrona e scalcinata, che portava a casa il lavoro un po' come riusciva e tra molti compromessi. La quarta stagione racconterà il ritorno di quella troupe su un nuovo set. "Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo nuovo mondo i nostri protagonisti?" (il virgolettato viene dalla sinossi ufficiale di 'Boris 4'). Conosceremo la risposta a questa domanda a partire dal 26 ottobre, giorno del debutto della serie TV su Disney+.