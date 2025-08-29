Borgonzoni: : "Il nostro audiovisivo vale dodici miliardi"

"Quasi dodici miliardi di euro, è quanto valgono i ricavi complessivi del mercato audiovisivo italiano stando a una foto recente. In un’altra ad essere immortalata è la platea di più di 124mila professionisti impiegati nell’audiovisivo. Ce n’è poi una terza, che racconta degli effetti sui nostri territori quando vengono scelti come set o come luoghi per lo svolgimento di manifestazioni. A scattarle sono le associazioni di categoria": lo ha affermato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni intervenendo in apertura dell’evento “Il cinema e l’audiovisivo in numeri“, in occasione dell’82ª Mostra del cinema. "Abbiamo realtà – ha detto ancora – che, da sole, in un anno investono 400 milioni nella produzione di film e serie, generando oltre centomila cedolini, con un effetto traino anche sulle piccole produzioni indipendenti". Nel convegno è emersa la proposta di istituire il “Tax credit manager” per evitare nuove truffe: la figura, secondo Gian Marco Committeri (Smart Consulting Group) avrebbe il compito produrre di report periodici alla Direzione generale cinema e audivisivo.