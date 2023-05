I blockbuster dell’estate 2023, i principali titoli in uscita

Già da qualche stagione le aziende di produzione e distribuzione del settore audiovisivo e diversi enti attivi nella cultura, nello spettacolo e nell’intrattenimento promuovono il cinema anche d’estate, con diverse iniziative. Vivere la magia del grande schermo, partecipando a un rito collettivo, che trasmette un senso di appartenenza e favorisce la socialità off-line, così come godere di una visione caratterizzata da effetti tecnologici che non possono essere restituiti dalla fruizione casalinga delle piattaforme di streaming e la disponibilità di sale sempre più confortevoli e ben attrezzate: sono solo alcuni degli aspetti che incentivano il pubblico, soprattutto quello degli appassionati, a continuare a pagare il biglietto al botteghino anche nei mesi più caldi. Guardando poi al parterre di blockbuster attesi per i prossimi mesi, viene da pensare che un ulteriore, grande incentivo possa essere rappresentato da titoli forti in uscita – alcuni disponibili solo al cinema e in determinate giornate – tra novità molto attese e il ritorno di saghe cult con capitoli imperdibili e attori molto amati dal pubblico.

‘Spider-Man – Across The Spider-Verse’

È atteso per il 1° giugno il debutto del nuovo capitolo della saga vincitrice di un Oscar, all’insegna di animazione, avventura, azione. Nelle nostre sale sarà distribuito da Sony Pictures Italia. Che cosa vedremo? Lo Spider-Man di Brooklyn si è riunito con Gwen Stacy. Ma è tempo di una nuova impresa: in un balzo nel Multiverso, s’imbatte nel team della Spider Society, incaricato di proteggere lo stesso Multiverso. Alle prese con nuove minacce, Miles si scontrerà con altri Spider e dovrà salvare le persone che ama di più. Basta una maschera a rendere qualcuno un eroe…? Che cos’è che serve davvero?

‘Transformers – Il risveglio’

Eagle Pictures ha annunciato questa uscita per il 7 giugno 2023. Siamo giunti al settimo capitolo della saga. Il mondo continua a trasformarsi e a evolvere, ma in questo processo dinamico si assiste pure a un risveglio particolare. New York, 1994: due archeologi si ritrovano in mezzo a un antico conflitto. Vedremo tre fazioni di Transformers in giro per il pianeta: - i Maximals, che discendono dagli Autobot; - i Predacons, eredi dei Decepticon; - i Terrorcons, frangia dei Decepticon capaci di diventare delle bestie mitologiche.

‘The Flash’ in anteprima al Comicon di Napoli

Sarà nelle sale italiane il 15 giugno, distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, la pellicola dedicata al celebre supereroe Dc. Il film è stato proiettato in anteprima al Comicon di Napoli. Ezra Miller torna a essere Barry Allen, che questa volta resta imprigionato in una realtà minacciata dal generale Zod che ricompare. Barry non ha troppe alternative per salvarsi e salvare gli altri, prima di fare ritorno al futuro. La sua corsa supersonica sarà sufficiente?

‘I cavalieri dello Zodiaco’

Il film tratto dalla serie animata omonima fa sbarcare per la prima volta al cinema, in versione live action, la saga tratta dall’opera di Masami Kurumada. Protagonista è Seiya, un ragazzo ostinato che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a lottare – in senso letterale – per guadagnare. In uno dei suoi combattimenti scopre di avere dei particolari poteri. Seiya sarà coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che dovrà proteggere, cercando a sua volta di sopravvivere. Il film uscirà solo sul grande schermo nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno 2023, targato Sony Pictures e con la distribuzione di Eagle Pictures. Si terrà un’anteprima per l’Italia il 1° giugno, a Cartoons On The Bay - International Festival of Animation.

‘Indiana Jones e il Quadrante del Destino’

Presentato a Cannes nella sezione “Fuori Concorso”, la quinta e ultima avventura del mitico archeologo indomito, interpretato da Harrison Ford, si potrà vedere al cinema dal 28 giugno, distribuita da Walt Disney Pictures. Il professor Jones è ormai prossimo alla pensione, ma prima deve fare i conti con un ex nazista che alla fine degli anni ’60 lavorava all’ente spaziale Nasa. Si ritrova in un periodo storico in cui gli Stati Uniti lottano con i russi per avere il predominio nello spazio. E pur di spuntarla qualcuno non esita ad allearsi ad ex criminali di guerra, cosa che Jones non può tollerare. A coinvolgere il professore in un’impresa necessaria per salvare l’umanità, alla ricerca di un manufatto davvero prezioso, è la figlioccia di Jones, Helena (che ha il volto di Phoebe Waller-Bridge).

‘Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1’

È stato da poco rilasciato il primo trailer del settimo capitolo del franchise ‘Mission: Impossible’ di Paramount Pictures. Tom Cruise torna a indossare i panni di Ethan Hunt, agente della Impossible Mission Force. L’uscita del film è prevista per il 12 luglio negli Stati Uniti e per il 13 luglio in Italia. Hunt e il suo team devono affrontare la sfida più pericolosa con cui abbiano fatto i conti finora: devono trovare e disinnescare un’arma letale che potrebbe annientare il mondo intero. Ritrovandosi a tu per tu con un nemico misterioso e onnipotente, in preda ai tormenti causati da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a sacrificare qualcosa di molto caro per lui. Alcune scene sono state girate anche a piazza Venezia a Roma e a San Marco a Venezia.

‘Barbie’

La data di uscita di questo action movie di Warner Bros. È il 20 luglio 2023. Eccoci catapultati a Barbie Land, con tante Barbie e altrettanti Ken. Com’è la vita in quel posto immerso nella plastica dai colori fluo, tra cui spicca l’immancabile rosa Barbie? Lo indossa spesso anche la bambola più famosa di tutte, interpretata da Margot Robbie, che ci fa vivere sul grande schermo la favola d’amore con Ken-Ryan Gosling. Nel cast ci sono anche Dua Lipa e Issa Rae. Nel trailer, da poco rilasciato, vediamo oggetti iconici come la casa dei sogni e l’auto decappottabile della nostra beniamina, in un dialogo surreale con un platinato Ken-Gosling che la invita a salire da lui e a dormire lì “perché siamo fidanzati”. “Per fare cosa?”, domanda lei. E lui replica: “In realtà non sono sicuro”.

‘Oppenheimer’

Il thriller storico girato in Imax per la regia del pluri-premiato Christopher Nolan (che è anche co-produttore) esce al cinema il 23 agosto, nelle sale italiane per Universal. Viene raccontata la vicenda dello scienziato che, durante la seconda guerra mondiale, costruì la bomba atomica. Il protagonista è interpretato da Cillian Murphy, conosciuto da molti spettatori della serie ‘The Peaky Blinders’. Emily Blunt è Kitty, la biologa e botanica Katherine Oppenheimer, moglie del fisico. Nel cast stellare, tra gli altri, ci sono anche Matt Damon (il generale Leslie Groves Jr., a capo del Progetto Manhattan), e Robert Downey Jr. (Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica). ‘Oppenheimer’ è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ scritto a quattro mani dal compianto Martin J. Sherwin e da Kai Bird.