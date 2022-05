Blocco 181, amore e criminalità nella serie di Sky

Venerdì 20 maggio debutta su Sky (e in streaming su NOW) la serie TV 'Blocco 181', che racconta di un triangolo amoroso sullo sfondo di una Milano multiculturale e di periferia, caratterizzata da una criminalità diffusa e da poche speranze nel futuro. Peculiarità di questa serie TV è che è stata sviluppata insieme a uno che questo mondo lo conosce bene: si tratta del rapper Salmo, che si misura con i ruoli di supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore.



Blocco 181, tutto sulla serie TV

La trama è ambientata fra i palazzi e le strade del Blocco 181, quartiere periferico di Milano caratterizzato da povertà e illegalità. La vita di strada è dominata dai ragazzi del Blocco, che si occupano dello spaccio organizzato di cocaina, e dai pandilleros della Misa, gang di gente che non ha paura di niente. I due gruppi si guardano in cagnesco e spesso passano alle vie di fatto. In questa situazione bollente accade qualcosa di potenzialmente esplosivo: un triangolo intimo e passionale fra l'indomita pandillera Bea, il borghese festaiolo Ludo e poi Mahdi, tenebroso ragazzo del Blocco. Con le parole della sinossi ufficiale: "La loro relazione è sesso, amicizia e appartenenza reciproca a una nuova famiglia. Quella che li porterà a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale, lungo lo scontro tra Blocco e latinos".



La sceneggiatura di 'Blocco 181' è stata scritta da un folto gruppo di autori: Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile, Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio. Alla regia dei vari episodi si sono alternati Giuseppe Capotondi ('Suburra - La serie', 'La Doppia Ora'), Ciro Visco ('Gomorra', 'Non mi lasciare') e Matteo Bonifazio (all'esordio). Nel cast spiccano i tre protagonisti principali: Bea ha il volto di Laura Osma ('El Chapo'), Ludo quello di Alessandro Piavani ('Blanca') e Mahdi quello di Andrea Dodero ('Non Odiare'). Accanto a loro troviamo Salmo, Alessandro Tedeschi e Alessio Praticò.



Vale la pena di chiudere con le parole di Salmo: "Con questa serie vorrei continuare ad andare oltre, anche nel racconto della periferia, mostrandola per ciò che è e che mi ha sempre affascinato, un mondo stratificato in cui c'è già tutto: caos, vitalità, potere, debolezze, conflitti, passione. Da tutto questo nascono ricchezza ed energia, che sono anche gli elementi che serviranno a questa storia per andare oltre".



PER VEDERE IL TRAILER CLICCA QUI



Come guardare la serie TV

La serie 'Blocco 181' è composta da otto episodi, che durano una cinquantina di minuti l'uno e la cui visione è sconsigliata ai minori di 14 anni. Le prime due puntate sono in programmazione a partire dalle 21:15 del 20 maggio, su Sky Atlantic. Escono anche in streaming su NOW, per coloro che preferissero una visione svincolata dalle rigidità di un palinsesto televisivo.