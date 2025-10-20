Blanca 3: le anticipazioni della quarta puntata. Un’aggressione misteriosa e scoperte inaspettate

Roma, 20 ottobre 2025 – ‘Blanca’, la fiction Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente della polizia di Genova, continua a collezionare successi. Il terzo episodio, andato in onda lo scorso 13 ottobre, ha raggiunto il 23,7% di share, pari a 3 milioni e 851 mila spettatori. Un record dopo l’altro per lo show ispirato ai romanzi di Patrizia Rinaldi che torna in tv con una nuova puntata lunedì 20 ottobre 2025.

Cosa vedremo nel nuovo episodio

La quarta puntata di ‘Blanca 3’ si intitola ‘La paura nel buio’ e sarà caratterizzata da una forte carica emotiva. La consulente della polizia con il volto di Giannetta sarà, infatti, vittima di un’aggressione presso il Museo del Buio. Ad attaccarla è stato probabilmente lo stesso individuo che ha ucciso uno psichiatra – caso su cui la protagonista sta indagando – ma l’accaduto scuote così tanto Blanca da spingerla non solo a lasciare il caso, ma addirittura a prendersi una pausa dal lavoro.

Michele Liguori (Giuseppe Zeno), invece, continua ad indagare sull'accaduto e lo fa lavorando a stretto contatto con il vicequestore Baciagalupo (Enzo Paci) che si troverà coinvolto in maniera inaspettata nella questione. L’ispettore Liguori, inoltre, dopo aver concluso la sua relazione con Veronica (Chiara Baschetti) cerca di stare sempre più vicino a Blanca, ma il cuore della ragazza sembra ormai destinato a Domenico (Domenico Diele). Tra i due la complicità cresce sempre più ma Domenico sembra sapere più di quanto racconta sul caso del bambino scomparso legato a Valya e anche Blanca inizia a non fidarsi di lui.

Dove e quando vedere ‘Blanca 3’

La quarta puntata di ‘Blanca 3’ andrà in onda stasera, lunedì 20 ottobre, a partire dalle 21:30 su Rai 1. Tutti gli episodi già trasmessi sono visibili on demand su RaiPlay.