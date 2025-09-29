‘Blanca 3’, le anticipazioni: cosa succede nelle nuove puntate

Genova, 29 settembre 2025 – Riparte questa sera 29 settembre la messa in onda di 'Blanca' . La fiction italiana con Maria Chiara Giannetta nei panni della consulente non vedente della polizia e specializzata in decodifica di file audio, nata dalla penna di Patrizia Rinaldi. Lo spettacolo, arrivato alla terza stagione, può contare sul grande affetto del pubblico e su un cast di grande pregio che si arricchisce di nomi nuovi in ​​queste puntate del terzo capitolo . Ecco cosa aspettarci dai prossimi episodi.

Dove eravamo rimasti

Se nella prima stagione Blanca Ferrando era riuscita a sciogliere alcuni nodi legati al suo passato, nella seconda si era certamente proiettata verso il futuro. Dopo aver risolto il caso di un serial bomber, aveva iniziato a stringere rapporti più intensi nel suo privato . Con Lucia, la ragazza che ha preso in affido, e anche con l'ispettore Michele Liguori, con cui – però – alcune cose sembrano ancora essere troppo complicate.

Nelle due stagioni già andate in onda abbiamo conosciuto una giovane donna sicura di sé e molto ambiziosa, nella terza stagione impareremo a scoprire anche il lato più fragile della protagonista della fiction.

Cosa succede in tv

Le certezze di Blanca inizieranno a vacillare a causa di un cambiamento drastico nella sua quotidianità: Lineo, il suo cane guida, è infatti stato sostituito da un nuovo compagno a quattro zampe a cui la consulente della polizia rifiuta anche di dare un nome, chiamandolo semplicemente Cane 3. 'Cane 3' è anche il titolo del primo episodio che si concentra molto sul rapporto tra Blanca e il suo accompagnatore . L'ispettore Liguori, nel frattempo, sta ancora con la sua compagnia ma i sentimenti per la protagonista stanno crescendo e qualcosa nel loro rapporto potrebbe cambiare.

Il commissariato viene anche scosso dalla morte di Vaya, una suara ucraina. La morte ella donna potrebbe essere legata alla scomparsa di un bambino e, proprio nel corso delle indagini, Blanca conosce Domenico Falena , un affascinante imprenditore con cui stringerà subito uno strano legame.

Il Cast

Oltre a Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca Ferrando, vedremo ancora Giuseppe Zeno in quelli dell'ispettore Michele Liguori. Ugo Dighiero sarà ancora una volta Leone Ferrando, Sara Ciocchi sarà Lucia Ottonello ed Enzo Paci interpreterà il Vicequestore Bacigalupo.

Tra le new entry della terza stagione ci sono Domenico Diele – che sarà Domenico Falena – e Matilde Gioli che darà il volto a Eva Faraldi, capo dell’agenzia in cui lavora Falena.

Quando e dove vedere ‘Blanca 3’

Gli episodi di ‘Blanca 3’ andranno in onda alle 21:30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre 2026 e per sei lunedì consecutivi, fino al prossimo 3 novembre. Gli episodi andati in onda saranno disponibili on-demand su RaiPlay.