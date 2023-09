Blake Lively, da ‘Gossip Girl’ a ‘It Ends With Us’

Roma, 27 settembre 2023 – Nel 2024 rivedremo di nuovo Blake Lively sullo schermo. Nella primavera 2023, infatti, l’attrice è stata avvistata sul set di ‘It Ends with Us’, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo in cui Justin Baldoni ricopre il doppio ruolo di regista e attore. Per quel nuovo ingaggio la Lively si è tinta i capelli di rosso.

‘It Ends With Us’

‘It Ends with Us’, originariamente, è un romanzo scritto da Colleen Hoover, una famosa autrice di romanzi young adult e contemporary romance. Il libro è stato pubblicato nel 2016 ed è diventato molto popolare grazie alla sua storia toccante e ai temi che tratta. A fare da volano è stato in particolare il circolo virtuale di lettori su TikTok. La trama ruota attorno a una giovane donna di nome Lily Bloom, che vive a Boston e che, nel ll’omonimo film, è interpretata da Blake Lively. Dopo aver aperto la sua attività, Lily incontra Ryle Kincaid, un neurochirurgo, e i due iniziano una relazione intensa, caratterizzata da passione e romanticismo. Tuttavia, la storia d'amore si complica quando, nel loro rapporto, emergono conflitti e violenze. La storia esplora le dinamiche complesse delle relazioni, i traumi del passato e le sfide che molte persone affrontano nelle loro relazioni sentimentali.

‘Gossip Girl’

Il nome di Blake Lively, tuttavia, continua a essere associato alla serie che l’ha resa famosa, ‘Gossip Girl’ (2007-2012), sempre tratta da alcuni romanzi. L’autrice della saga letteraria, in questo caso, è Cecily von Ziegesar. La serie è ambientata nell'Upper East Side di New York City e segue un gruppo di adolescenti benestanti mentre navigano tra le complessità della vita liceale, le amicizie, le relazioni amorose e gli intrighi sociali. Ciò che rende la serie unica è il misterioso blogger noto come ‘Gossip Girl’ che rivela i segreti e i pettegolezzi della cerchia sociale dei protagonisti tramite il suo blog. Tra i personaggi principali ci sono Serena van der Woodsen (interpretata dalla Lively), Blair Waldorf (interpretata da Leighton Meester), Nate Archibald (interpretato da Chace Crawford), Chuck Bass (interpretato da Ed Westwick), e Dan Humphrey (interpretato da Penn Badgley), oltre a molti altri. La voce narrante della serie è la fonte onnipresente di scandali e pettegolezzi che alimentano gran parte della trama. La sua identità rimane sconosciuta per gran parte degli episodi. Nel 2021 è stato lanciato un revival della serie, con nuovi personaggi e una nuova generazione di studenti delle scuole superiori. La trama si svolge nello stesso mondo dell'Upper East Side di New York, ma con un nuovo ‘Gossip Girl’ che utilizza i social media per diffondere i segreti degli studenti.

Cinema

Blake Lively ha recitato anche in diversi film nel corso della sua carriera. Ecco alcuni dei suoi titoli più noti: - ‘Le quattro amiche e un paio di jeans’ (2005); - ‘Le quattro amiche e un paio di jeans 2’ (2008); - ‘The Private Lives of Pippa Lee’ (2009); - ‘The Town’ (2010); - ‘Green Lantern’ (2011); - ‘Savages’ (2012); - ‘The Shallows’ (2016); - ‘All I See Is You’ (2016); - ‘A Simple Favor’ (2018); - ‘The Rhythm Section’ (2020).

Vita privata

La storia d'amore tra Blake Lively e Ryan Reynolds (ex marito di Scarlett Johansson) è una delle più amate e seguite nell'industria cinematografica ed è citata spesso come modello di relazione nel mondo dello star system all’insegna della complicità, dell’ironia e del rispetto reciproco. Galeotto è stato il set di ‘Green Lantern’. La coppia ha iniziato a frequentarsi all'inizio del 2011 quando entrambi gli attori erano single. Sono convolati a nozze il 9 settembre 2012 organizzando un ricevimento privato che si è svolto nello stato americano del South Carolina. Blake e Ryan hanno formato una famiglia numerosa. Hanno quattro figli: James, 8 anni, Inez, 6 e Betty, 3 ma per l'ultimo bebè, nato probabilmente all'inizio del 2023, non sono state date al momento informazioni precise, sempre nel rispetto della loro privacy familiare.