‘Black Mirror’, la sesta stagione esce a giugno

Dopo il successo delle precedenti stagioni, sta per tornare la serie fantascientifica ambientata in un futuro prossimo, ad alta tecnologia e fortemente inquietante. L’uscita di ‘Black Mirror 6’ è attesa a giugno sulla piattaforma di streaming Netflix. Al centro della serie creata da Charlie Brooker c’è proprio il rapporto conflittuale tra hi tech ed esseri umani. Prima di ‘Black Mirror 6’, le prime 5 stagioni della serie erano state distribuite tra il 2011 (a partire dal 2012 in Italia) e il 2019. Il gradimento e l’attenzione del pubblico erano stati tali che era stato fatto anche un film, ‘Bandersnatch’, uscito nel 2019. Dopo quattro anni di pausa, ora sappiamo che non si deve attendere troppo tempo per vedere le puntate inedite.

Le novità

Da poco, poi, Netflix ha pubblicato i titoli originali dei nuovi cinque episodi che dovrebbero essere disponibili da giugno: ‘Joan Is Awful’, ‘Loch Henry’, ‘Beyond the Sea’, ‘Mazey Day’ and ‘Demon 79’. Ancor prima, nella primavera 2023, è stato pubblicato il primo teaser della sesta stagione, con alcune anticipazioni. All’inizio si vede un’astronave in orbita: il taglio sempre più orientato in ottica sci-fi è chiaro fin da subito. Nella parte conclusiva del filmato, viene annunciato – come già sottolineato – che i nuovi episodi saranno disponibili su Netflix per l’appunto a giugno.

Episodi più simili a film

In base ai primi dettagli, sembra di capire che le scene di ‘Black Mirror 6’ saranno ancora più violente rispetto a quanto si è visto in precedenza. Ma ci sarà anche maggiore qualità, simile a quella di un progetto di portata cinematografica. Ciascuno dei cinque episodi potrebbe essere considerato un film a sé stante. Le asticelle di disfunzione, distopia e oscurità sono state alzate parecchio e ulteriormente. La sesta serie è la prima stagione di ‘Black Mirror’ prodotta dalla nuova società di produzione fondata da Brooker insieme ad Annabel Jones, sua socia di lunga data.

La stagione più imprevedibile

Le aspettative dei fan, intanto, crescono anche per quello che ha detto lo stesso Brooker, creatore e sceneggiatore della sesta stagione, rivelando di aver infranto alcune delle sue stesse regole per i nuovi episodi. Pare che per la sesta stagione sia stato seguito un nuovo modello narrativo. A quanto è dato sapere al momento, ‘Black Mirror 6’ sarà la stagione più imprevedibile di sempre della serie, con maggiori variazioni e picchi estremi di paura e violenza rispetto alle prime cinque stagioni. “Aspettatevi l'inaspettato”, recita la logline (breve riassunto della trama).

Super new entry

Dopo una pausa di quattro anni, la serie ha annunciato che in queste nuove puntate potremo vedere attori del calibro di Aaron Paul, che ha interpretato Jesse Pinkman in ‘Breaking Bad’, la nota Salma Hayek Pinault, Josh Hartnett (‘Pearl Harbor’, ‘O’, ‘Black Hawk Down’) e molti altri attori conosciuti.

Camei del passato

‘Black Mirror’ è nato sull'emittente britannica Channel 4 nel 2011 ed è andato in onda per due stagioni prima che Netflix ne ottenesse i diritti. Da allora gli episodi sono stati prodotti con budget sempre più alti e hanno visto la partecipazione di celebrities, in preziosi camei, che hanno aumentato la popolarità del format. Solo per citarne alcuni, ricordiamo Hannah John-Kamen e Jerome Flynn (visti in ‘Games of Thrones’) e Bryce Dallas Howard (‘Jurassic World’).