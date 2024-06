Morto Bill Cobbs, è stato il guardiano di ‘Una notte al museo’

Lutto nel mondo del cinema: è morto all'età di 90 anni l'attore americano Bill Cobbs, noto a milioni di appassionati come "Il guardiano di 'Una notte al museo'". Wilbert Francisco Cobbs era nato a Cleveland, nello stato dello Ohio, il 16 giugno 1934.

Durante la sua lunga carriera ha spaziato in veri generi, dalla commedia al dramma: ha interpretato il manager Devaney di Whitney Houston in 'Guardia del corpo' (1992), il fratello maggiore di Medgar Evers in 'L'agguato - Ghosts from the Past' (1996) di Rob Reiner, un pianista jazz in 'Music Graffiti' (1996) di Tom Hanks e il Maestro Stagnino, costruttore del Boscaiolo di Latta, in 'Il grande e potente Oz' (2013) di Sam Raimi.

Ha avuto ruoli chiave in film come 'Mister Hula Hoop', 'La costa del sole' e 'Una notte al museo', film nel quale ha interpretato Reginald, il guardiano del Museo di storia naturale di New York, recitando al fianco di Ben Stiller, Dick Van Dyke, Mickey Rooney e Robin Williams. Cobbs ha ripreso il ruolo nel terzo capitolo della saga 'Notte al museo - Il segreto del faraone' (2014).

Il decesso è avvenuto per cause naturali nella sua casa di Riverside, in California. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia sui social e la notizia è stata confermata dal suo agente Chuck I. Jones a diverse testate specializzate.