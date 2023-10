‘Big Mouth 7’, quando esce su Netflix

La pubertà e la transizione all'adolescenza, caratterizzate da continue tensioni e delusioni di natura sociale e sessuale, sono al centro della serie animata ‘Big Mouth’ creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg e Jennifer Flackett. La serie si basa proprio sulle loro esperienze personali. I protagonisti sono dei giovani ragazzi, ma le storie sono rivolte e indirizzate a un pubblico adulto. ‘Big Mouth’ è nota per il suo umorismo audace e spesso politically incorrect, ed è stata elogiata per la sua capacità di esplorare temi delicati in modo intelligente e satirico. La serie è diventata popolare per il suo approccio schietto all'educazione sessuale e alla delicata fase della crescita adolescenziale.

Settima stagione

I nuovi episodi della serie, arrivata alla settima stagione (la penultima), saranno disponibili dal 20 ottobre su Netflix. Gli studenti della Bridgeton Middle School devono affrontare tante novità con il loro arrivo alle superiori, dove li attendono nuove sfide e nuovi problemi con i Mostri degli Ormoni che li perseguitano e li mettono anche in imbarazzo in ogni momento. Insieme al loro corpo continua a cambiare anche la loro vita. Tra i nuovi Mostri degli Ormoni comparirà, in veste di guest star, la rapper americana Megan Thee Stallion: presterà la voce a una sexy versione di se stessa con le sembianze di una creatura sui generis.

Novità

Netflix ha rinnovato la serie animata per adulti vincitrice di un Emmy e ha annunciato l’uscita di una ottava stagione, che sarà anche quella conclusiva. L’ultimo capitolo di ‘Big Mouth’ dovrebbe uscire nel 2024. Sta per arrivare in dirittura d’arrivo anche lo spin-off ‘Human Resources’: nei prossimi mesi uscirà la seconda e ultima stagione. Stando alle anticipazioni e indiscrezioni circolate di recente, l'ultimo capitolo di ‘Big Mouth’ fungerà da commiato per entrambe le serie, che finora hanno registrato più di un miliardo di ore di visualizzazione su Netflix e sono state seguite da oltre 50 milioni di famiglie nel mondo. Ad ogni modo potrebbero esserci presto nuovi prodotti audiovisivi sulla scia del successo di ‘Big Mouth’. Di recente i vertici della piattaforma hanno rinnovato il proprio accordo globale con Brutus Pink, la casa di produzione di animazione del team creativo formato da Kroll, Goldberg, Levin e Flackett. Come parte dell'accordo annunciato a luglio, Brutus Pink continuerà a scrivere e produrre nuovi progetti animati per Netflix.