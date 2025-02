‘Belcanto’: la prima puntata lunedì 24 febbraio 2025

A partire da lunedì 24 febbraio 2025 va in onda in prima serata Rai 1 ‘Belcanto’, nuova produzione in costume diretta da Carmine Elia. Protagonista della serie tv è Maria, interpretata da Vittoria Puccini, che parte da Napoli alla volta di Milano sognando un futuro diverso per lei e le due figlie.

Seguendo i dolori e le speranze di Maria, lo spettatore viene accompagnato in un intenso viaggio emozionale nell’Italia di un tempo, tra i cambiamenti della Storia e temi universali come l’emancipazione femminile, il lavoro, le lotte di potere, le ferite dell’anima e la ricerca della libertà.

‘Belcanto’, la trama

Tre donne in cerca di una nuova vita nel mondo dell’Opera: ecco il cuore di ‘Belcanto’. Ambientata nel 1798, la serie tv vede la regia di Carmine Elia, amato dal pubblico per “Mare Fuori”, oltre a opere come “Noi siamo leggenda”.

Maria (Vittoria Puccini) e le figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), si allontanano da Napoli in cerca di un sogno. Attraverso le loro paure e i loro desideri la serie tv segue la difficile liberazione delle tre donne dall’oppressione violenta di Iginio (Antonio Gerardi), marito di Maria, ma anche un coraggioso cammino che le porta verso la città di Milano e il grande sogno dell’Opera. La fiction diventa, così, il racconto di un viaggio attraverso l’Italia, fra miseria e speranza, tra le vicende della grande Storia e il passaggio da un secolo all’altro.

Maria è segnata da un segreto che non conosciamo, mentre Antonia è la figlia spinta dalla madre verso il successo; Carolina, invece, è la vera sorpresa, la figlia ribelle capace di rivelare un carisma che nessuno aveva previsto. Come finirà? La durezza del mondo, le passioni travolgenti della giovinezza, la fame di successo, gli inganni e i tradimenti, insieme all’amore, progettano di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

‘Belcanto’, il cast e l’ambientazione

La serie tv è stata girata nel 2024 in diversi luoghi del territorio italiano, da Napoli a Pavia, Brescia e Tivoli. Per l’occasione alcune delle piazze più celebri d’Italia, insieme a edifici storici, sono state trasformate in location dove far rivivere la magia del secolo Ottocento. Un ulteriore fascino riguarda la colonna sonora, che include brani di Bellini, Donizetti, Mozart, Rossini e Verdi, in grado di evocare le emozioni dei grandi capolavori lirici dell’epoca.

Vittoria Puccini interpreta Maria Cuoio, mentre Caterina Ferioli è Antonia Cuoio e Adriana Savarese interpreta l’altra figlia, Carolina Cuoio. Carmine Recano veste i panni del locandiere Domenico Bernasca, che aiuta le donne all’arrivo a Milano. Invece Giacomo Giorgi nella fiction è Enrico De Marchi, giovane patriota vicino a Carolina. Naturalmente non mancano antagonisti, quale Maddalena Bellerio, diva pronta a dare battaglia, interpretata da Serena De Ferrari. Il marito di Maria, Iginio Cuoio, è interpretato da Antonio Gerardi, mentre Andreas Pietschmann è il Principe Richter e Andrea Bosca è Giacomo Lotti.

Quando e dove vedere ‘Belcanto’

La prima puntata della serie tv ‘Belcanto’ è prevista lunedì 24 febbraio 2025 a partire dalle 21.30 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Gli episodi saranno otto in totale, due per ciascuna serata, per quattro lunedì. Tutte le puntate saranno disponibili su Rai Play.