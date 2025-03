‘Belcanto’: le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Appuntamento su Rai Uno in prima serata alle ore 21.30 con il grande finale di “Belcanto”: lunedì 17 marzo 2025 è prevista la quarta e ultima puntata della serie tv ambientata nel dorato e competitivo mondo ottocentesco dell’Opera, per la regia di Carmine Elia. Ecco qualche anticipazione.

Il finale di ‘Belcanto’: quarta e ultima puntata

Il viaggio di Maria (Vittoria Puccini) e delle figlie Antonia e Carolina, in fuga da Napoli e da un padre violento, si è trasformata in un’avventura avvincente e appassionata, alla conquista dell’Opera di Milano e di un sogno, difficile come lo è la faticosa scalata che comporta ogni tentativo di migliorare la propria vita, senza esitare a combattere per ciò in cui si crede.

Il clima è quello dell’Ottocento, in cui già si intravedono i tumulti e le speranze delle Cinque giornate, all’inizio della primavera 1848. Attraverso le figure delle due sorelle Antonia e Carolina emerge il simbolo, da una parte, dei danni a cui può portare l’ambizione sfrenata e, dall’altra parte, di come un talento genuino possa incontrare occasioni preziose senza scadere nell’invidia e nella fama inconsistente di gloria.

Scoperta la responsabilità di Antonia nella morte della rivoluzionaria Olimpia, uccisa dal collonello Falez, il fratello Enrico organizza un sabotaggio per la prima dell’Opera. Tuttavia, si rivela provvidenziale l’intervento di Carolina, la cui voce, inoltre, viene notata dal grande maestro Giuseppe Verdi, che la ascolta per caso cantare in piazza.

Il ruolo di Fenena, figlia di Nabucco nell’opera omonima, è di Carolina, ma non mancherà un ultimo colpo di scena finale. Perché a volte l’autentica libertà, tema celebrato anche dal Nabucco, passa attraverso la difficile capacità di dire no ai ruoli che ci vengono dati dalla società e da chi ci circonda. Il no più difficile è quello che serve per affermare se stesse, come desidera insegnare la lezione finale di Carolina.

Quando e dove vedere ‘Belcanto’

La quarta e ultima puntata di ‘Belcanto’ va in onda lunedì 17 marzo 2025 alle ore 21.30 in prima serata su Rai Uno e in streaming. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay.