‘Belcanto’: anticipazioni della puntata in onda lunedì 10 marzo 2025

Diretta dal regista Carmine Elia, la serie tv ‘Belcanto’, giunta alla terza puntata, va in onda in prima serata su Rai Uno lunedì 10 marzo 2025 alle ore 21.30. L’ultima puntata della fiction ambientata nel mondo della lirica ha raggiunto 3.700.000 di spettatori con uno share del 20,84%. Che cosa accadrà ai protagonisti nei nuovi episodi? Ecco qualche anticipazione.

‘Belcanto’: terza puntata, lunedì 10 marzo 2025

La terza puntata di ‘Belcanto’ comprende gli episodi 5 e 6, ‘La Cenerentola’ e ‘Il flauto magico’. Arriva al culmine la rivalità fra Antonia e Carolina, le due sorelle figlie di Maria, entrambe impegnate nella difficile sfida di emergere nell’Opera, mondo dorato e al tempo stesso spietato, segnato da una profonda competizione, invidie e colpi di fortuna inaspettati. Carolina vince il ruolo per ‘La Cenerentola’, tuttavia il successo non mancherà di creare gelosie e difficoltà.

Nel frattempo, attraverso il personaggio della rivoluzionaria Olimpia, ritroviamo frammenti della storia d’Italia, entrando delle vicende dell’epoca. Ferita in uno scontro con le guardie austriache, Olimpia viene aiutata da Carolina a rifugiarsi nelle cantine della locanda di Domenico. Purtroppo lo svolgimento non vedrà un lieto fine per la sorte di Olimpia e Antonia, per gelosia e brama di successo, avrà un coinvolgimento diretto sui tristi eventi.

Ma non è tutto. Alla trama della terza puntata di ‘Belcanto’ si aggiunge il fascino di un misterioso segreto, che viene scoperto proprio da Carolina sul conto della cantante Sarrasine. Intanto, assisteremo al fidanzamento ufficiale della contessina Maddalena Bellerio con Pavel Falez.

Dove e quando vedere ‘Belcanto’

La serie televisiva è in onda su Raiuno ogni lunedì. La terza puntata della fiction viene trasmessa in prima serata e in streaming alle 21.30 su Raiuno lunedì 10 marzo 2025. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay.