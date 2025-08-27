Baruffe di coppia. Colman e Cumberbatch, “I Roses“ quasi in commedia

Parlottano, ridacchiano e bisbigliano mentre l’uno finisce le frasi dell’altra, seduti su due poltroncine verdi di una camera d’albergo. La sintonia tra Olivia Colman e Benedict Cumberbatch è qualcosa che non si può fingere. Neanche se si è due tra i più grandi attori in circolazione. "Non vedevamo l’ora di lavorare insieme, ma ero nervosa. Sulla carta doveva essere una cosa divertente. Se non lo fosse stato, ho pensato che forse c’era qualcosa che non andava in me – confessa Colman – Invece ha superato ogni aspettativa anche grazie alla nostra amicizia".

I due sono protagonisti de I Roses, da oggi nelle sale con Disney, film di Jay Roach e scritto da Tony McNamara, già penna dietro La Favorita e Povere creature! di Yorgos Lanthimos. Una rivisitazione del classico del 1989 di Danny DeVito, La guerra dei Roses, con protagonisti Kathleen Turner e Michael Douglas, tratto a sua volta dal romanzo di Warren Adler.

La storia vede al centro la coppia apparentemente perfetta composta da Ivy (Colman) e Theo (Cumberbatch). Ma dietro la facciata serena della famiglia perfetta si nascondono nubi scure fatte di competizione e risentimento. Tutta colpa della prestigiosa carriera di lui che va a picco e dei sogni professionali di lei che si realizzano oltre ogni rosea aspettativa.

"Amo l’audacia del titolo originale. Ma quando ho letto la sceneggiatura ho pensato ci fosse l’opportunità di raggiungere un diverso livello di impegno emotivo che hanno i due personaggi, entrambi lavoratori e ambiziosi – spiega il regista – Ma non è tanto un rovesciamento dei ruoli di genere, quanto una storia sul pericolo del lasciare che l’ego e l’ambizione prendano il controllo della tua vita. Rispetto all’opera dell’89 facciamo il tifo per i personaggi affinché lo capiscano. Ma perdono la bussola così tanto che non è chiaro se la ritroveranno".

Un po’ commedia nera, un po’ dramma, I Roses mette in scena una crisi matrimoniale che si muove tra lo spassoso e lo straziante. Ivy e Theo si amano, ma qualcosa li allontana trasformando la loro complicità in un buco nero fatto di ripicche, frecciatine, silenzi e mancanze.

"C’è molto nel film che, si spera, permetta al pubblico di uscire dal cinema e dire: “Poveri! Ma grazie a Dio non siamo messi così male“ – spiega Cumberbatch – È una sorta di monito. C’è molta verità osservativa rispetto alle dinamiche di coppia che, per qualsiasi motivo, si spostano. Credo che rispetto alla pellicola di DeVito ci sia più investimento nel perché le cose vanno male piuttosto che nel piacere di come le cose stanno andando male. Si tratta di due persone in una relazione che si allontanano a causa di una nuova dinamica che entra in gioco".

Come sulle montagne russe, il tono del film oscilla continuamente regalando sequenze di pura comicità – merito anche del cast che vanta nomi del calibro di Andy Samberg, Kate McKinnon e Ncuti Gatwa – ad altre in cui la crisi coniugale assume dei contorni da incubo.

"Puoi passare da una scena in cui tutti scoppiano a ridere a una di tragedia pura, quasi a livello di Chi ha paura di Virginia Woolf?", sottolinea Roach. "Le black comedy sono le mie preferite. Hanno qualcosa di autentico –gli fa eco Colman – Mio marito ha una teoria in merito: le coppie che ridono quando l’altro si fa male durano a lungo. Il segreto è trovarsi divertenti a vicenda".