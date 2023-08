Dopo il successo record di ‘Barbie’, Mattel scommette su ‘Polly Pocket’

‘Barbie’, il film sulla bambola più famosa del mondo diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha incassato oltre un miliardo di dollari a livello globale. Ha dunque superato ‘Wonder Woman’ di Patty Jenkins che aveva ottenuto quasi 822 milioni di dollari.

‘Polly Pocket’

Sulla scia del successo planetario di ‘Barbie’, oltre, forse, a valutare la realizzazione di ‘Barbie 2’, possibile sequel di questa pellicola, la Mattel Films, la divisione cinematografica di Mattel, nota per i suoi giocattoli, sta programmando nuovi lungometraggi basati su alcuni dei suoi prodotti di punta. Tra i prossimi progetti, per esempio, figura un’opera sulle Polly Pocket, una linea di bamboline in miniatura molto popolari trent’anni fa. Secondo quanto è trapelato finora, il nuovo film di Mattel dedicato alle Polly Pocket vede coinvolta nella sceneggiatura e nella regia Lena Dunham, creatrice, scrittrice e star di ‘Girls’ della HBO.

Lily Collins

Il ruolo della protagonista nel film Mattel delle Polly Pocket sarà interpretato da Lily Collins, celebre per aver recitato in ‘Emily in Paris’, disponibile su Netflix. La quarta stagione di questa serie, girata in parte anche in Italia, è prevista per la fine del 2023, ma potrebbe subire ritardi a causa dello sciopero degli autori e attori per il mancato rinnovo del contratto di categoria e per l’assenza di tutele nei loro confronti rispetto a temi come lo streaming e l’intelligenza artificiale. Anche la Collins partecipa alla protesta che è tuttora in corso. Così come è accaduto a Margot Robbie con ‘Barbie’, pure Lily Collins potrebbe essere tra le produttrici di questo progetto che è stato discusso per un paio d’anni, ma che, grazie al grande successo cinematografico di Barbie, è stato di nuovo tirato fuori dai cassetti.

Mini bambole anni Novanta

Polly Pocket rappresenta una serie di bambole in miniatura introdotta originariamente da Bluebird Toys nel 1989. Questi giocattoli comprendevano anche piccole case portatili, altre ambientazioni in formato piccolo e compatto e accessori di ridotte dimensioni, elementi tali da poter stare in una tasca (in inglese pocket). Nel corso dei decenni, i kit con le bamboline sono stati realizzati da altri produttori e le linee si sono sviluppate ulteriormente. Negli anni Novanta questi giocattoli hanno raggiunto la massima popolarità, anche grazie alla capacità di stimolare la fantasia e la creatività dei bambini, permettendo loro di inventare scenari e narrazioni usando componenti e accessori in miniatura forniti all’interno di ciascun set.

Altri progetti di Mattel

Secondo testate come il ‘New Yorker’, in fase di sviluppo, presso Mattel, ci sarebbero almeno 45 film, anche se finora ne sono stati annunciati 14. ‘Barbie’ è stato il primo lungometraggio di Mattel Films, nato da un’iniziativa del ceo Ynon Kreiz ideata già nel 2018. Tra i titoli in programma prossimamente ci sono il live-action ‘Hot Wheels’ prodotto da J.J. Abrams, ‘Barney’ co-prodotto dall’attore Daniel Kaluuya, un film basato sull’action figure dell’astronauta Major Matt Mason, che coinvolge Tom Hanks. Altri progetti riguardano ‘American Girl’, ‘View Master’, ‘Masters of the Universe’, ‘Magic 8 Ball’ e il famoso gioco di carte ‘Uno’.