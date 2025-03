Avetrana torna nel titolo della serie tv Disney+ sull’omicidio di Sarah Scazzi

Roma, 27 marzo 2025 – Tornerà a chiamarsi 'Avetrana - Qui non è Hollywood' la serie tv di Disney+ incentrata sull'omicidio di Sarah Scazzi, la quindicenne uccisa nel 2010 da ziea e cugina. Lo ha deciso il Tribunale di Taranto che ha revocato il decreto emesso precedentemente che aveva impedito l'utilizzo del nome della cittadina pugliese nel titolo della serie.

"La serie si riappropria finalmente di uno dei suoi elementi fondanti – ha dichiarato il regista Pippo Mezzapesa, che è anche uno degli sceneggiatori –. È, a tutti gli effetti, una restituzione. Per noi autori il titolo non poteva prescindere dal nome del paese in cui i fatti sono avvenuti. Avetrana è parte della storia e protagonista della serie". "Per l'industria audiovisiva si tratta di una decisione di estrema importanza in quanto riafferma con forza il principio della libertà di espressione artistica quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico", commenta Daniel Frigo, country manager di The Walt Disney Company Italia.

Esprime invece "rammarico" per la decisione il sindaco del Avetrana. Il primo cittadino Antonio Iazzi sottolinea la "palese contraddittorietà" della sentenza, visto che "il giudice ha cambiato idea" affermando "l'insussistenza di entrambi i presupposti che, sempre a suo avviso, inizialmente avevano supportato il provvedimento" cautelare.

La serie, composta da quattro episodi, ha debuttato ‘con il titolo ‘Qui non è Hollywood’, il 30 ottobre dell’anno scorso, in ritardo di cinque giorni rispetto alla prima data annunciata proprio per il provvedimento del tribunale di Taranto che aveva accolto il ricorso urgente del sindaco.

il 20 novembre dell’anno scorso diventando, al debutto, la serie di general entertainment più vista su Disney+ in Italia dal lancio della piattaforma nel 2020. Basata sul libro 'Sarah la ragazza di Avetrana', scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, racconta uno dei casi di cronaca nera più famosi d'Italia e l'immenso circo mediatico che si scatenò nel piccolo paese pugliese. Nel cast, tra gli altri, ci sono Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano e Federica Pala che interpreta Sarah Scazzi.