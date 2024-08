‘Avengers Doomsday’, il ritorno di Robert Downey jr nei panni di Doctor Doom

E se Iron Man diventasse cattivo? No, non è uno spoiler o un nuovo capitolo che include questo switch inaspettato. Tutto è legato all’annuncio di Robert Downey Jr nei panni di Doctor Doom nel nuovo film “Avengers Doomdsay”. Il volto simbolo di Iron Man farà parte del nuovo capitolo della saga fantasy ma, questa volta, interpreterà un personaggio negativo, un anti-eroe. Ecco le prime indiscrezioni sul film

Robert Downey Jr sarà il Dottor Destino per “Avengers Doomsday”

“Avengers: Doomsday” sarà nelle sale solo a partire dal 1 maggio 2026, fra meno di due anni. Ma è la notizia della scelta dell’attore per interpretare “Doctor Doom” ad aver stupito. Il ritorno dell’attore nell’universo Marvel è stato annunciato durante il Comic-Con di San Diego, dando il benvenuto ai fratelli Russo scelti per la regia della pellicola e anche del capitolo “Avengers: Secret Wars”. La decisione di proporre a lui di interpretare quel personaggio è arrivata dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che ha poi fatto ufficialmente la proposta a Downey Jr. Lo stesso attore ha raccontato come è nata questa nuova collaborazione, dopo aver vestito – per quasi un decennio – il personaggio di Iron Man. Ha spiegato di aver mantenuto i contatti e buoni rapporti con Feige, Jon Favreau e i fratelli Russo quando ha lasciato la Marvel dopo “Avengers: Endgame” nel 2019. Tutto è nato circa un anno fa quando Feige ha iniziato il discorso con un “Continua a venirmi in mente che se tu dovessi tornare…” stupendo l’attore, convinto che volessi proporgli di tornare ad indossare, nuovamente, i panni di Iron Man. A quel punto gli ha parlato per la prima volta di Victor Von Doom: “Ho cercato questo personaggio e ho pensato: 'Wow'. Poi Kevin ha detto: 'Introduciamo Victor Von Doom nel modo giusto. Facciamo le cose per bene'”. E così è nata questa nuova collaborazione e questo inedito ruolo da portare sul grande schermo. Doctor Doom/Dottor Destino (Dr. Victor von Doom) è un supercriminale dei fumetti della Marvel Comics ed è stato creato da Stan Lee e Jack Kirby, il personaggio è apparso per la prima volta in The Fantastic Four #5, nel luglio 1962. Viene rappresentato come il monarca di Latveria e il suo obiettivo è quello di portare ordine all'umanità, conquistando il mondo. Lui è l'acerrimo nemico di Reed Richards e dei Fantastici Quattro ma, nel corso del tempo, si è anche scontrato con Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, gli X-Men, gli Avengers e anche… Iron Man! Divertente – e divertita – la reazione di Gwyneth Paltrow, collega e interprete, in passato, di Pepper Potts, proprio accanto a Roberto Downey. Via social, commentando la notizia del suo nuovo ruolo in arrivo sul grande schermo, ha domandato: “Non ho capito, ora sei diventato cattivo?”. Una reazione molto simile ai fan di Iron Man che hanno appreso con stupore, e anche qualche dubbio, la decisione del ritorno di Robert Downey Jr nell’universo Marvel con un personaggio opposto a quello che lo ha portato al successo per anni. Riuscirà l’attore a convincere anche i più scettici?