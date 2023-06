Avatar 3: quando esce in Italia, trama e curiosità sul film

Era il 2009 quando per la prima volta usciva al cinema ‘Avatar’, un film che avrebbe completamente rivoluzionato il mondo del cinema registrando numeri a dir poco folli al botteghino. L’ambizioso progetto di James Cameron (lo stesso regista che aveva firmato un altro celeberrimo kolossal come ‘Titanic’) era sbarcato nelle sale nel pieno del boom delle pellicole in 3D, una nuova tecnologia (molto costosa, anche per gli stessi spettatori) che avrebbe permesso al pubblico di immergersi in maniera ancor più realistica nei prodotti cinematografici più ambiziosi. Lo straordinario universo del pianeta Pandora, con i suoi panorami mozzafiato e i suoi animali fantastici, oltre ovviamente agli abitanti dalla pelle blu, era il terreno perfetto sul quale sperimentare questa novità, un’idea che sarebbe valsa al videomaker 1,8 miliardi di dollari di incassi a livello mondiale. Cameron, ad ogni modo, sapeva perfettamente fin dall’inizio che le vicende del popolo Na’vi non si sarebbero concluse con un primo capitolo, o perlomeno questo era quello che avrebbe desiderato più di ogni altra cosa. Pandora avrebbe dovuto avere nuovo ampio spazio anche in altri film, 5 nel complesso, le cui date di uscita già sono state programmate da tempo. Dopo il successo altrettanto straordinario del secondo capitolo 'La via dell’acqua' (uscito lo scorso 14 dicembre 2022) il regista sta dunque scaldando i motori per Avatar 3, 4 e 5. Ecco quello che sappiamo riguardo ai prossimi tre film della saga.

Avatar 3: tutto quello che c’è da sapere sulla trama del film

Per il terzo film, ambientato a Pandora, James Cameron è in questi mesi al lavoro al fianco del produttore James Landau, mentre il processo di scrittura della sceneggiatura è stato affidato allo stesso Cameron, a Rick Raffa, ad Amanda Silver, a Josh Friedman e a Shane Salerno. In base alle ultime anticipazioni, sembra che in questa pellicola James Cameron abbia intenzione di esplorare anche un altro lato della popolazione Na’Vi, quello più oscuro e malefico. Fino a questo punto, infatti, gli abitanti del pianeta Pandora sono sempre stati tratteggiati come i “buoni” contro i “cattivi” esseri umani, ma in realtà, come sottolineato da Landau, anche questi personaggi possono presentare ombre e lati oscuri. A proposito del nuovo script Jack Champion, l’attore che ne ‘La via dell’acqua’ interpreta il ruolo di Spider, ha commentato in un’intervista a The Hollywood Reporter: “Ne sono rimasto sconcertato. Prende una direzione completamente diversa, ma non è necessariamente qualcosa di negativo. Tu pensi di aver capito dove volessero andare a parare, ma poi vieni come travolto da una palla da demolizione. Quindi ti ritrovi a dire ‘Wow, non mi sarei mai aspettato che sarebbe successo’. Nel film si vedranno anche nuove regioni di Pandora, e si scopriranno nuove culture. Credo, in generale, che sia persino meglio di Avatar 2. In generale, credo che ogni film sarà sempre più bello rispetto al precedente”. Tra le culture citate da Champion pare ci sarà il cosiddetto “popolo della cenere”, una nuova tribù che nel terzo film di Avatar giocherà dunque un ruolo di spicco. Il nome sarebbe a quanto pare stato scelto in riferimento al fatto che la nuova tribù presto rappresentata sul grande schermo vive in prossimità di zone vulcaniche. In prospettiva, dunque, ci potremmo aspettare scene e battaglie dal grande impatto visivo, con straripanti fiumi di lava al posto delle impetuose onde dell’oceano del secondo suggestivo capitolo della saga. Proprio a proposito della messa in scena David Vickery, uno dei designer della produzione, ha anticipato in un’intervista riportata su The Direct i dettagli di quella che dovrebbe essere la battaglia finale di Avatar 3, interamente ambientata sulla base Bridgehead: “Le risorse utilizzate per creare questa sequenza sono davvero fuori di testa. Il responsabile degli effetti speciali, Steve Ellis, ha fatto un lavoro incredibile per portare in vita queste scene. Abbiamo visionato quindici diversi tipi di veicoli da trasporto, che sono stati dislocati in scena a centinaia... bulldozer, gru, operai edili, AMP suit, mezzi volanti come la Sea-Wasp, navi d'assalto Dragon e dirigibili. Oltre a centinaia di saldatori, continuamente al lavoro. Eravamo ossessionati dall’aggiungere ulteriori dettagli, per dare ancora più vita a questo spazio enorme [...] Ci saranno fabbriche sullo sfondo che pompano vapore e fumo, bruciando combustibili fossili. Ci saranno venti del deserto che soffiano la sabbia. Ci siamo chiesti in che modo potessimo ottenere il giusto livello di contaminazione tra luce e inquinamento, in modo da far sembrare il tutto assolutamente reale”.

Il cast di Avatar 3, tra conferme e tante nuove sorprese

Fin da quando James Cameron ha anticipato che la prima pellicola della serie avrebbe avuto dei sequel era già dato per scontato che i due attori principali ovvero Sam Worthington (nei panni del militare Jake Sully) e Zoe Saldana (la Na’Vi Neytiri) avrebbero fatto parte anche del cast fisso degli altri film. Lo stesso discorso vale per Sigourney Weaver (la dottoressa Grace Augustine) e per l’attore Stephen Lang, il perfido e spietato colonnello Miles Quaritch, disposto a tutto per conquistare le preziose risorse di Pandora persino a costo di sterminare le popolazioni locali. A tornare in ‘Avatar 3’ saranno inoltre Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Dileep Rao, CCH Pounder, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Matt Gerald, Jack Champion, Bailey Bass e Filip Geljo. A partire dalla terza pellicola di ‘Avatar’, inoltre, il pubblico avrà la possibilità di conoscere almeno altri tre personaggi, dei quali però ancora non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Uno di questi avrà il volto di Michelle Yeoh, interprete asiatica di cui tutti parlano dopo la magistrale interpretazione di ‘Everything, everywhere all at once’ che le è valso il premio Oscar 2022 a Miglior attrice protagonista. Insieme a quest’ultima come new entry d’eccezione troveremo anche David Thewlis e Oona Chaplin.

Slitta l’uscita dei capitoli 4 e 5

L’uscita degli ultimi due capitoli della serie non era così scontata. Il regista, comprensibilmente, c’era inizialmente andato con i piedi di piombo anticipando che i film successivi sarebbero arrivati solo se i primi avessero avuto il successo che considerava meritassero. Alla luce del record al botteghino, dunque, Cameron ha così avuto il via libera anche per questi altri due progetti cinematografici, la cui uscita è però slittata rispetto a quanto precedentemente annunciato. Tutto per colpa di Disney, che ha scelto di rivoluzionare proprio di recente il suo calendario di pubblicazioni imminenti e future. In base alla nuova programmazione, dunque, Avatar 4 dovrebbe arrivare nelle sale il 21 dicembre del 2029. Per Avatar 5 bisognerà invece aspettare altri due anni: l’uscita è infatti prevista per il 19 dicembre 2031.