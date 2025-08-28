Autoritaria e quasi disumana, madre Teresa è “Mother“

È un film su madre Teresa di Calcutta come non l’abbiamo vista e non l’abbiamo immaginata mai. Dura, fanatica, inflessibile, quasi disumana. Al punto di dubitare se la sua fede, la sua vocazione, la sua inclinazione all’umiltà, al servire gli ultimi sulla Terra, non fosse l’altra faccia di una smisurata ambizione. Interpretata da un’intensa, potente, spigolosa Noomi Rapace.

Si chiama Mother il film della regista macedone Teona Strugar Mitevska che ha aperto ieri la sezione Orizzonti. Nel ruolo di madre Teresa (santificata da papa Francesco nel 2016), Noomi Rapace, indimenticabile Lisbeth Salander nei film tratti dalla trilogia Millennium di Stieg Larsson. Rapace dà vita a una madre Teresa autoritaria, paranoica, a tratti disumana. Ma allo stesso tempo piena di conflitti interiori, di fratture. Il film ha uno stile possente, esplosivo, rock. Una sorta di poema espressionista, scandito per giorni: quelli che precedono l’uscita di madre Teresa dal convento cattolico delle suore di Loreto, a Calcutta, per fondare il suo ordine religioso, quello delle Missionarie della carità, con il sari bianco dalle strisce azzurre.

Siamo nel 1948, nel cuore brulicante di Calcutta. Teresa distribuisce palline di pane e sorsi d’acqua a persone affondate nell’ultimo stadio della miseria e del dolore, cura piaghe verminose di lebbrosi. Ma poi tutta l’azione si sposta nel chiuso del convento. Dove la consorella Agnieszka, la sua protégée, la suora chiamata a succederle, ha un problema drammatico. Teresa la ama, ma ne prova orrore: vuole salvarla ma allo stesso tempo la condanna, la getta nell’abisso… Riprese, fotografia, ritmo, uso della grafica, dei rumori e della musica sono straordinari. In un momento di tensione allucinatoria, Teresa chiama le consorelle a raccolta, e tutte si danno a un ballo liberatorio, con una colonna sonora punk. È un film che corre potente, a strappi, come per successive emorragie.

"Oggi secondo me madre Teresa di Calcutta sarebbe a Gaza, sotto il fuoco, a prendersi cura dei palestinesi", dice in conferenza stampa Teona Strugar Mitevska, fra i firmatari della lettera aperta di Venice4Palestine. "Ho letto che nel 1982 madre Teresa andò a Beirut, nel pieno del conflitto – ha aggiunto Noomi Rapace – C’era un ospedale con bambini intrappolati sulla linea del fuoco. Lei parlò con entrambe le parti, li convinse a un cessate il fuoco, salvò 37 bambini disabili da quella zona. Ieri ho letto che a Gaza altre persone, compresi cinque giornalisti, sono morti a causa di un attacco a un ospedale. Com’è possibile? Come si è potuti arrivare a questo punto? E noi siamo qui seduti, senza che succeda nulla".

La regista, che ha lavorato al progetto per anni, dice anche: "Mi sono confrontata con la posizione di Teresa sull’aborto, molto diversa dalla mia. Come donna, il diritto al mio corpo e a decidere è sacro. Trattare questo tema nel film è stato un modo per comprenderla nella prospettiva del suo tempo". Aggiunge Rapace: "Oggi questo diritto è sempre più messo in discussione, e non dobbiamo perderlo". È sempre lei a dire l’ultima parola su madre Teresa: "Era una che lotta per qualcosa che non era mai stato fatto prima: una ribelle, una punk".

Giovanni Bogani