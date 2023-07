Apple TV, luglio 2023: le migliori serie in arrivo

Quali sono le migliori serie tv su Apple Tv a luglio 2023? Ecco il calendario delle uscite previsto per questi primi bollenti giorni di luglio, che include due soli serial.

Fondazione (2° stagione) - dal 14 luglio

Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che il prodotto originale più atteso sulla piattaforma in assoluto sia la seconda stagione del serial ispirato alla saga di romanzi di Isaac Asimov, un punto di riferimento per la storia del genere fantascienza. A partire dal 14 luglio debutterà su Apple Tv un nuovo episodio a settimana, fissato ogni venerdì, per un totale di 10 puntate: questa nuova stagione, che vanterà nel cast anche nuovi volti (tra questi troviamo quelli di Isabella Laughland, Kulvinder Ghire Sandra Yi Sencindiver) si svolgerà a circa 100 anni di distanza dalla prima.

Afterparty (2° stagione) - dal 12 luglio

I protagonisti della serie nata dal genio di Chris Miller tornano con una seconda stagione per scoprire la verità sull’omicidio di uno sposo avvenuto proprio il giorno più bello della sua vita, quello del suo matrimonio. I personaggi dovranno dunque scoprire chi è il colpevole, ma non sarà facile visto che fra i sospettati ci sono praticamente tutti gli invitati presenti alle nozze.