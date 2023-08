Apple Tv, le nuove serie tv di agosto

Quali sono le nuove serie tv in arrivo su Apple Tv a partire dal mese di agosto 2023? La piattaforma lanciata dal gigante del tech mondiale ha in serbo due grosse novità per i suoi iscritti , ecco quali.

Physical - Terza Stagione

A partire dal 2 agosto è disponibile la terza e ultima stagione di ‘Physical’, una commedia dalle tinte dark ambientata in una San Diego degli anni ‘80 ricca di contraddizioni. Al centro delle vicende troviamo Sheila Rubin (interpretata da Rose Byrne), casalinga sottomessa solo in apparenza al brillante marito. Da tempo la donna lotta contro una serie di demoni legati alla sua apparenza, fino a che non decide di cambiare la sua vita grazie al mondo dell’aerobica. Quando il suo status viene messo in pericolo da Kelly Kilmartin, Sheila farà di tutto per non farsi mettere i piedi in testa e passare per “seconda”. Nel cast di questa stagione finale (che sarà caricata con un episodio a settimana fino al 27 settembre) troviamo anche Zooey Deschanel.

Strange Planet - Uno strano mondo

Si tratta di una serie originale animata, ispirata alla famosa graphic-novel omonima pubblicata sul New York Times. Lo show racconta di un universo colorato e tutto rosa e viola pastello, popolato da esserini blu che ogni giorno cercano di comprendere l’assurdità delle azioni e delle tradizioni umane. Lo show è stato ideato da Nathan W. Pyle, lo stesso di Rick e Morty, ed è disponibile su Apple Tv dal 9 agosto con 10 episodi.

Invasion - Seconda stagione

La serie disponibile dal 23 agosto parla di un’invasione aliena a partire da diverse prospettive in giro per il mondo. In questa nuova stagione riprendono nuovi attacchi alieni contro il nostro pianeta, sempre più intensi: sarà insomma una guerra globale vera e propria, senza esclusione di colpi.