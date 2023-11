Anticipazioni sull’ultima puntata di Blanca 2: Sebastiano è morto? Spoiler finale

Corsa contro il tempo per catturare l’UnaBomber di Genova, mentre Blanca sarà spinta oltre i limiti per cambiate la sua vita. Il dilemma finale: chi sceglierà il suo cuore? Ma soprattutto: Nanni muore davvero, come ha fatto pensare il post sibillino di Spollon?

È arrivata l’ora della resa dei conti con il gran finale di stagione di Blanca 2. La sesta e ultima puntata della fiction andrà in onda stasera, giovedì 9 novembre, nella prima serata di Rai1 (21.30). Anticipazioni e spoiler sul finale dell’episodio intitolato ‘La bomba’.

Non mancheranno i colpi di scena nell’ultima puntata di Blanca, la fiction di successo con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. L’attentatore seriale che semina il panico a Genova è ancora a piede libero e la sua ferocia è più viva che mai. E i poliziotti del commissariato San Teodoro sono di nuovo nel mirino.

Blanca (Chiara Giannetta) ne è ormai ossessionata, il suo unico pensiero è catturare il malvivente. Inizia così una corsa contro il tempo che lascerà tutti con il fiato sospeso, agganciando gli spettatori ad una tensione crescente fino alla fine. Vuole risolvere l’indagine a tutti i costi, anche a rischio di trovarsi da sola di fronte al ‘mostro’.

Ma c’è di più: la Ferrando si ritroverà a spingersi oltre i suoi limiti. Alla fine, dovrà scegliere l’uomo della sua vita e capire chi vuole davvero al suo fianco: sarà l’ispettore Liguori? Dalla decisione di Blanca, cambierà la vita delle persone che le stanno accanto.

Ciao Nanni. Ora va e insegna agli angeli come si mettono le extension e come non si cucina una cima. P.S. Chiudi la bicicletta. #Blanca2 — Pierpaolo Spollon (@pierspollon) November 2, 2023

La sesta e ultima puntata di Blanca 2 va in onda giovedì 9 novembre in prima visione su Ra1, alle 21.30. ‘La bomba’ è il titolo del nuovo episodio della serie, che potrà essere vista anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile rivedere anche la prima stagione e le puntate precedenti della seconda stagione.

Gli appassionati della fiction che vivono all’estero potranno vedere il finale di Blanca su Rai Italia (Sky canale 804) – sui canali Nord America, Sud America e Africa – in prima serata con orari variabili a seconda del fuso orario locale. La fiction è liberamente ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi.