Anticipazioni Emily in Paris 4, la seconda parte porta a… Roma

‘Emily in Paris’ sta per tornare. Mancano soltanto un paio di settimane all’uscita su Netflix della seconda parte della quarta stagione. I nuovi episodi della popolarissima serie tv saranno disponibili su Netflix a partire dal 12 settembre e riserveranno una sorpresa per gli spettatori. Soprattutto per quelli italiani, che vedranno la protagonista Emily alle prese con una scelta piuttosto radicale: un nuovo cambio di città.

Un cambio che vedrà la popolare serie tv trasferirsi a Roma. ‘Emily in Paris’ si prepara quindi a vivere una nuova scossa, necessaria secondo molti appassionati visto il rischio che la storia possa riproporre i medesimi clichè. Il cambio di location, invece, promette di regalare grandi emozioni ai tanti spettatori.

Le anticipazioni

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova

forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le

peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad

affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team

dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano

per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily

e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due

grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchie

abitudini si scontrano con nuovi problemi, Emily si sente attirata da una potenziale nuova

storia d’amore... e da una nuova città.