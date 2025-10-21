Anna Magnani, una donna. Il film firmato Guerritore:: "Contò solo sulle sue forze"

Ci sono migliaia di persone a dirle addio, tutto il popolo di Roma che è lì per salutare una grande artista ma anche una di loro, attrice straordinaria e donna autentica, una vita costellata di gioie, riconoscimenti ma segnata anche da profonde ferite. Le immagini in bianco e nero di allora, mostrano quella folla sterminata e commossa davanti alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva dove si sono svolti i funerali di Anna Magnani, morta il 26 settembre 1973, a 65 anni.

Ricorda questa icona del cinema, Anna, primo film da regista di Monica Guerritore che ne è anche protagonista e lo ha scritto insieme ad Andrea Purgatori, il giornalista scomparso a cui il film è dedicato. Presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma e dal 6 novembre nelle sale, Anna prende le mosse dal 21 marzo 1956, quando, dopo avere vagato tutta la notte per vicoli e piazze di Roma, all’alba Anna Magnani apprende di avere vinto l’Oscar per La rosa tatuata, prima attrice italiana a conquistare il prestigioso riconoscimento.

Con la memoria torna poi indietro nel tempo e vengono rievocati i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita, dal no a Vittorio De Sica per La ciociara (1960) alla malattia del figlio Luca, dalle difficoltà degli ultimi anni, dimenticata dal cinema, con lei che si domanda "Ma che ci ha questa faccia che non va?", all’amore per Roberto Rossellini che poi la lascia per Ingrid Bergman e al quale alla fine dice: "Tutta la vita mi sei mancato. Non te ne andare più". E lui le rimane accanto durante la malattia, negli ultimi giorni, occupandosi personalmente anche delle esequie.

Accanto a Monica Guerritore, tra gli altri Tommaso Ragno nel ruolo di Rossellini, Lucia Mascino in quello di Carole Levi, agente dell’attrice, Lucia Lavia, figlia della Guerritore, in quello di Ingrid Bergman.

Un progetto inseguito a lungo, un sogno che è stato tutt’altro che semplice realizzare. "Per due anni e mezzo mi sono sentita ripetere – ricorda Monica Guerritore – “Ma chi lo va a vedere un film sulla Magnani? Vi andate a schiantare“. Poi è intervenuto Roberto e ha salvato il film". Roberto è Roberto Zaccaria, marito dell’attrice e produttore di Anna. Così per Monica Guerritore, già molte volte regista in teatro, dopo il personale successo riscosso di recente con un personaggio pronto a sfidare giudizi e tabù nella serie Inganno, è arrivata la prima regia cinematografica.

"Un film complesso, anche in costume, con tanti personaggi ma portato a termine – sottolinea – nelle cinque settimane previste, senza sforare mai nemmeno di un’ora". Per avvicinarsi ad Anna Magnani e poterla interpretare, racconta di essere partita dallo sguardo dell’attrice, così come aveva fatto, spiega, quando era stata in teatro Oriana Fallaci.

"Come un palombaro mi sono calata dentro quello sguardo, per capire – dice – cosa c’è dentro quello sguardo, e come e perché è cambiato”. Definisce sbagliato il modo in cui solitamente viene presentata. "Viene descritta come un’attrice tutta furia e istinto. Non era così. Studiava e aveva una tecnica – precisa – come tutti coloro che hanno un mestiere e amano il loro mestiere. Il talento senza una tecnica che gli dia forma, non è niente".

E racconta che la Magnani, per lei, allora giovanissima e agli inizi della carriera, è stata un punto di riferimento. "Nel 1973, quando la Magnani era da poco morta, nell’ufficio di Carole Levi vidi un manifesto di un suo film. Mi ha indicato il modo – le rende omaggio Monica Guerritore – di fare la mia strada in questo lavoro, e mi ci sono accucciata, ritrovandomi anche in quel suo carattere un po’ brusco, in quei modi talvolta da rompico… che spesso ha chi sa di poter contare solo sulle proprie forze".