Animazione e intelligenza artificiale: la sfida di Cartoons on the Bay

Pescara, 28 maggio 2025 – Cartoni animati e intelligenza artificiale possono convivere? E come, con quali limiti? Il tema del rapporto tra animazione e AI sarà al centro dell’edizione 2025 del festival Cartoons on the Bay (promosso da Rai e organizzato da RaiCom) che si terrà a Pescara da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno. Un rapporto sul quale si è espresso nei giorni scorsi il più grande autore italiano, Bruno Bozzetto (che al festival presenta il suo nuovo cortometraggio, realizzato in animazione tradizionale 2D dallo Studio Bozzetto): "Creare cartoon con l’intelligenza artificiale? Non sono contrario, devo solo capire come usarla, se può aiutare a fare le cose come voglio io, non come vuole lei. Per esempio non so come potrebbe arrivare a certe scene surreali e senza logica. Credo che non ce la possa fare".

Oltre 300 opere provenienti da 50 paesi si contenderanno i Pulcinella Awards nelle nove categorie del concorso.

Tra i premiati di questa edizione del festival (diretto da Roberto Genovesi), figurano anche Quentin Blake e Rob Minkoff, premi alla carriera.

Quentin Blake, illustratore e scrittore britannico, ha firmato il manifesto di questa edizione, raffigurante Pulcinella nel mare di Pescara. Importante autore della letteratura per ragazzi, Blake ha incantato generazioni con i suoi personaggi, come Mister Magnolia e Mrs. Armitage. I suoi libri, tradotti in tutto il mondo e con oltre 45 milioni di copie vendute, hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Il secondo Pulcinella Career Award andrà a Rob Minkoff, regista, animatore e produttore statunitense. Nato nel 1962, Minkoff è noto soprattutto per aver co-diretto 'Il Re Leone' insieme a Roger Allers. La sua carriera include anche la regia di film live-action di successo come 'Stuart Little', 'Stuart Little 2', 'La casa dei fantasmi' e 'Il regno proibito'.

Il Premio Sergio Bonelli sarà conferito a Lorenzo Ceccotti, fumettista e illustratore di fama internazionale.