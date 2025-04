Morto a 68 anni il regista Angelo Longoni

Lutto nel mondo del cinema: è morto oggi all’età di 68 anni il regista e scrittore Angelo Longoni. Milanese di nascita, Longoni ha lavorato per il cinema, la tv e anche per il teatro. Si era formato alla Civica scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, aveva poi proseguito la propria formazione come attore con l’insegnante Mario Gonzalez del Conservatorio di Parigi.

Attore, ma anche scrittore e drammaturgo: Angelo Longoni aveva scritto testi per il teatro e pubblicato romanzi e racconti. Oltre ad essere stato a propria volta insegnante di recitazione, drammaturgia, sceneggiatore e regia. Fra i molti film che portano la sua firma, ci sono senza dubbio ‘Naja’ e ‘Uomini senza donne’.

Una carriera ricca di stimoli e continue nuove idee e iniziative, visto che è stato fondatore del Centro nazionale di drammaturgia italiana contemporanea e della società di produzione ‘Wake up produzioni”.

Viveva a Roma, era sposato con l’attrice e regista Eleonora Ivone ed era padre di tre figlie: Margherita, Stella e Beatrice.