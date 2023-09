‘And Just Like That…’, confermata la terza stagione

New York, 1 settembre 2023 – Tenetevi pronti per sgranocchiare tanti altri popcorn e sorseggiare Cosmopolitan davanti a nuove avventure metropolitane di Carrie (Sarah Jessica Parker) e delle sue amiche. Dopo le prime due stagioni, che hanno ottenuto reazioni contrastanti, ma hanno suscitato ampio dibattito, ‘And Just Like That…’ avrà anche un terzo capitolo con almeno altri dieci episodi, com’è stato riportato anche dall’edizione americana di ‘Vanity Fair’.

Carrie e Aidan

La dichiarazione ufficiale di Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di Max, il servizio di streaming di Warner Bros, relativa alla terza stagione dello spin-off di ‘Sex and The City’, è arrivata poco prima dell’episodio finale della seconda stagione di ‘And Just Like That’. Una conclusione che ha lasciato Carrie e il pubblico con il fiato sospeso davanti alla (strana) richiesta di Aidan di attendere cinque anni prima che i due possano vivere pienamente il loro amore ritrovato. È solo per il bene dei figli dell’ex designer o succederà altro?

Le altre storie

Ma ci sono pure altri filoni che attirano la curiosità degli spettatori: Seema e la sua relazione con il regista cinematografico Ravi, anche loro costretti a una storia a distanza (ma, sembrerebbe, per pochi mesi, nel loro caso); Miranda, reduce da una brutta rottura con Che, desiderosa di recuperare almeno l’amicizia con l’ex marito Steve; Charlotte e Harry, alle prese con un nuovo equilibrio di coppia e familiare dopoché la York ha ripreso a lavorare; Lisa ed Herbert, che purtroppo hanno perso un bambino, che sarebbe stato il loro quarto figlio; Nya che, dopo essersi lasciata col marito, potrebbe di nuovo essere felice con lo chef Michelin Toussaint. Per non parlare della storia tra Anthony e il giovane italo-americano Giuseppe nonché di un possibile sviluppo romantico tra Brady e Lily, figli rispettivamente di Miranda e Charlotte, con tutte le conseguenze che potrebbero esserci anche per le madri: la loro amicizia sarà messa a dura prova?

Tempistiche

Quel che è molto probabile è che ci voglia un po’ di tempo prima che si possano vedere i nuovi episodi di ‘And Just Like That 3’. Le riprese della terza stagione, infatti, non inizieranno fino a che non terminerà lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood. Gli artisti, infatti, richiedono migliori compensi, royalties per lo streaming e tutele contro l'incursione dell'intelligenza artificiale nei loro lavori da parte degli studi di produzione e delle piattaforme digitali.

Samantha

In ‘And Just Like That 2’ il cameo di Samantha (Kim Cattrall) dura davvero poco, giusto il tempo di una rapida telefonata a Carrie per avvisare che purtroppo è stato cancellato il suo volo da Londra per andare a New York e fare una sorpresa all’amica di sempre, con la quale nel frattempo ha ricucito i rapporti, in occasione dell’ultima cena gourmet nel favoloso appartamento iconico della Bradshaw, pronta a trasferirsi nella nuova casa che la scrittrice ha comprato per lei e Aidan (prima che quest’ultimo le chiedesse di attendere ben cinque anni…). La casa è stata venduta a Lisette, la giovane vicina di casa di Carrie, altro personaggio di cui forse potremo sapere di più nel terzo capitolo della serie. Sembra difficile, invece, che si possa rivedere la Cattrall nella nuova stagione. Parallelamente, sono tanti coloro che richiedono uno spin-off esclusivamente dedicato a Samantha e alla sua nuova vita londinese. Staremo a vedere…

Il mondo SATC

Tutto è partito con ‘Sex and the City’ e lo straordinario successo avuto dal telefilm, in onda dal 1998 al 2004. La serie è stata creata da Darren Star e si è basata sul libro omonimo scritto da Candace Bushnell. Le varie puntate ruotavano attorno alla vita, agli amori e alle amicizie delle quattro protagoniste Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, ciascuna con una personalità ben definita, ma anche pronta a stupire con effetti speciali. Sono stati realizzati anche due film per il grande schermo, ‘Sex and the City: The Movie’ nel 2008 e il suo sequel nel 2010. All’inizio del 2022 è stato lanciato lo spin-off per lo streaming ‘And Just Like That...’. Il debutto online della seconda stagione è avvenuto nell’estate 2023.