‘L’amore in teoria’: cosa sappiamo del nuovo film con Nicolas Maupas. Trama e cast

Sarà nelle sale a partire dal 24 aprile ‘L’amore in teoria’, il film diretto da Luca Lucini con Nicolas Maupas nel ruolo principale. La commedia, a metà tra il teen drama e le romcom americane, farà luce sulla differenza tra l’idealizzazione dell’amore e la concretezza del sentimento. Una romcom all’italiana.

La trama del film

Leone è un ragazzo d’oro: ottimi voti al liceo, primo nel suo corso di Filosofia all’Università. Gentile, educato, rispettoso e sensibile. È da sempre invaghito di Carola che, però, gli preferisce Manuel, un ragazzo poco raccomandabile con il quale lei ha una storia segreta.

Per poter uscire di casa, però, Carola finge una relazione con Leone e questo porta il ragazzo al centro di un equivoco: viene, infatti, condannato ai lavori socialmente utili per guida in stato di ebrezza al posto idi Manuel.

Nel corso di questa ingiusta punizione, il protagonista incontra Flor, un’attivista ambientale che gli mostra cosa sia davvero l’amore, scatenando la gelosia di Carola.

Ad aiutarlo nelle sue decisioni, quando si troverà al centro di un triangolo tra le due ragazze, c’è Meda, un senzatetto di grande umiltà e saggezza che renderà a Leone più semplice fare chiarezza nei suoi sentimenti.

Il cast

Leone, il protagonista, ha il volto di Nicolas Maupas, già noto per i suoi ruoli in ‘Mare Fuori’ e ‘Un professore’, le fiction Rai di grande successo.

Carola è interpretata da Caterina De Angelis e Flor da Martina Gatti. A vestire i panni di Meda è, invece, Francesco Salvi.

Quando e dove vedere il film

La pellicola, quasi interamente girata a Milano, sarà nelle sale italiane a partire dal 24 aprile. La regia è di Luca Lucini (‘Tre metri sopra il cielo’), il soggetto è di Gennaro Nunziante e la sceneggiatura di Amina Grenci e Teresa Fraioli.

Il film è prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con SKY e Netflix.

La colonna sonora

A firmare la colonna sonora della pellicola ci pensa un altro giovane di successo: Tananai. Nel film si ascoltano ‘Booster’ estratto dall’album ‘Calmocobra’, ‘ e ‘Alibi’, presente anche nel trailer ufficiale.