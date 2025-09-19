Amiche come “Balene“. Pivetti torna alla fiction: "Sessantenni alla riscossa"

Adriana amava le balene, le studiava, aveva creato un’associazione in loro difesa e diceva che sono animali molto forti, resistenti, e che, se hanno condiviso esperienze importanti, restano amiche per tutta la vita. Evelina e Milla non si parlano più da dieci anni ma si incontrano di nuovo al funerale di Adriana, insieme alla quale, ai tempi dell’università, formavano un terzetto inseparabile.

Evelina e Milla sono rispettivamente Veronica Pivetti e Carla Signoris, protagoniste di Balene – Amiche per sempre, regia di Alessandro Casale, girato tra Ancona e il Conero, una serie in quattro puntante in onda su Raiuno da domenica. Nel cast anche Manuela Mandracchia (Adriana), Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli e Giorgio Tirabassi.

La serie, tratta dal romanzo Balene (Giunti, 2020) di Barbara Cappi e Grazia Giardiello (che hanno collaborato alla sceneggiatura), viene definita un “dramedy“, ma a prevalere come genere è la commedia in cui si innesta una venatura di giallo quando Evelina e Milla iniziano a sospettare che la morte di Adriana, avvenuta in mare durante un’immersione, non sia dovuta a un incidente.

Sostenuta da due attrici brillanti come Pivetti e Signoris, coppia inedita, ben assortita ed efficacissima, la serie parla di amicizia, di rinascita, di capacità di rimettersi in gioco di due sessantenni, quindi in una fase della vita, in un’età, poco o affatto raccontata, come sottolineano concordi le due attrici.

"Questo è un progetto nuovo e anche io, in qualche modo, come attrice, mi sento nuova", afferma Veronica Pivetti che torna in una fiction Rai dopo anni. E spiega: "Certo, ho fatto tanta televisione fino ai 52-53 anni, poi c’è stato un momento di pausa, in cui ho fatto altre cose, però mi piaceva moltissimo tornare, sentendomi una novità. Perché io sessant’anni ce li ho da qualche mese e devo dire che è stata una svolta perché mi sento finalmente, totalmente libera. E ho capito quanto questa storia potesse farmi raccontare delle cose che io non ho mai potuto raccontare prima. Perché raccontiamo la riscossa pazzesca di due sessantenni che si riprendono la loro vita e fanno quello che gli pare. E penso che la vita, anche per quanto mi riguarda, ricominci adesso, anche professionalmente".

Quanto al suo personaggio, come lei allergica agli smartphone e ai social, dice che le somiglia. "Mi è stato subito presentato come una fricchettona, un personaggio adatto a me – afferma – e che mi ha permesso di interpretare cose che non avevo mai interpretato, consentendomi anche incursioni nel sentimento come io raramente ho fatto in modo così approfondito, perché Evelina viene da una storia sentimentale molto dolorosa".

E dice ancora della sua Evelina: "Mi permette di relazionarmi con un’amica, con una donna, e anche questo per me è abbastanza nuovo perché soltanto il lontano Commesse, del 1998, raccontava, come Balene, l’amicizia femminile. C’è tanta verità in questo racconto, per cui ci sono passioni, emozioni ma anche pulsioni sessuali, che non spariscono con l’età, e c’è anche del dolore, una certa malinconia, perché pensi a quello che c’è stato, alle occasioni perse".

Dice anche Carla Signoris: "Di solito i film e le serie su donne mature o sono drammi o biografie. Questa è invece una commedia che lascia spazio alle emozioni e racconta come anche a sessant’anni si può cambiare, cominciare una nuova vita e anche innamorarsi di nuovo. Con Veronica non ci conoscevamo ma ci siamo scoperte complementari, con due caratteri totalmente diversi, tanto esuberante lei, quanto rigorosa io. E questo ci fa somigliare un po’ anche ai nostri personaggi".

E anche Veronica e Carla, come Evelina e Milla, sono diventate amiche.