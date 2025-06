Morto Alvaro Vitali: il Pierino della commedia sexy all’italiana aveva 75 anni

Roma, 24 giugno 2025 – Lutto nel mondo del cinema: è morto all’età di 75 anni Alvaro Vitali. L’attore era stato ricoverato due settimane fa "per una broncopolmonite recidiva", come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno fa.

Alvaro Vitali, nato a Roma il 3 febbraio 1950, era diventato famoso nella metà degli anni Settanta per i numerosi ruoli nel mondo di quella che poi è stata universalmente riconosciuta come la “commedia sexy all’italiana”.

Eppure i suoi inizi nel mondo del cinema portano la firma di uno dei più grandi registi mondiali: Federico Fellini. L’esordio in ‘Fellini Styricon’ porta la data del 1969. Del 1970 è ‘I clowns’ e del 1972 ‘Roma’, entrambi di Federico Fellini. Regista con il quale Alvaro Vitali ha lavorato diverse volte, anche in quel capolavoro del 1973 che è ‘Amarcord’. Alberto Sordi – con lui girò ‘Polvere di stelle’ –, Dino Risi, Roman Polanski sono alcuni dei registi con in quali ha lavorato nella sua lunghissima carriera. Che però poi lo ha portato alla ribalta nazionalpopolare con quelli che poi sono stati ribattezzati “b-movies”. Ma che in realtà film di serie b non sono mai stati. Tanto che negli ultimi anni un fuoriclasse della regia come Quentin Tarantino li ha riabilitati a livello internazionale.

Per moltissimi spettatori italiani Alvaro Vitali è stato e rimarrà sempre l’irriverente Pierino delle commedie sexy, la verità è che per decenni è stato un attore che ha saputo far ridere regalando momenti di leggerezza a milioni di italiani. Dal 1969 al 2025: la sua è stata una delle carriere più lunghe di un attore nel cinema italiano. Oltre 80 film all’attivo, alcuni anche a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro: un fenomeno che oggi sarebbe difficile da immaginare, ma che negli anni Settanta e Ottanta era quasi nella normalità per personaggi così amati come Alvaro Vitali.

Una carriera che però, negli anni successivi, ha subìto un brusco stop. Con il tramonto delle commedie sexy, il telefono per l’attore ha smesso di squillare ed è iniziato quindi un lungo periodo di oblio. Qualche ritorno, seppur sporadico, al mondo dei film c’è stato, così come la partecipazione al reality show ‘La Fattoria’ nel 2006. Tuttavia, la carriera di Alvaro Vitali non è mai tornata ad essere luminosa come in passato. Gli ultimi anni si sono susseguiti tra ripetuti appelli per un ritorno in scena e i dissidi familiari.