Alieni a Venezia. L’allarme-Terra di Lanthimos e Stone: "Distopia? No, presente"

Emma Stone rivela, a Venezia, di credere negli alieni. E Jesse Plemons, in Bugonia di Yorgos Lanthimos, in concorso, la rapisce, la tortura, cerca di ucciderla perché è convinto che, in effetti, lo sia. "Al mondo non importa un accidente di noi. Hai capito?", dice Jesse Plemons, con i capelli appiccicati alla faccia, i vestiti sciatti e sporchi, l’aria di uno dei milioni di dimenticati nell’America rurale, nella serie B del mondo. Lo dice al cugino che ha deficit mentali, e non ha nessun altro al mondo che lui. Insieme rapiscono Emma Stone, manager di un’azienda farmaceutica, convinti che sia un’aliena, fissati con l’idea di una cospirazione aliena ai danni del nostro pianeta.

È il punto di partenza di Bugonia, il film che segna la quarta collaborazione fra il regista greco Yorgos Lanthimos ed Emma Stone. Insieme erano stati al Lido nel 2023 con Povere creature!, che conquistò il Leone d’oro come miglior film e successivamente quattro Oscar, fra cui quello per la migliore attrice per Emma Stone. Bugonia è il remake di un film sudcoreano del 2003, che si intitola Salviamo il pianeta verde!, scritto e diretto da Jang Joon-hwan. Non abbiamo visto il film coreano, ma quello di Lanthimos è di una potenza terrificante, con dialoghi splendidamente scritti.

Il personaggio interpretato da Jesse Plemons è un complottista che crede agli alieni, ma non è stupido; la prigioniera Emma Stone rimane razionale e forte anche quando è in catene. E il film guarda quelle tre vite rinchiuse in un seminterrato, con la paranoia che rischia, ad ogni istante, di sfociare in tragedia o in farsa. Con la musica di Yorgos Mavropsaridis che gioca con i battiti cardiaci dello spettatore, creando formidabili e inattesi strappi sonori.

Bugonia – il titolo allude a un antico mito di origine egizia o cinese, ricordato nelle Georgiche di Virgilio, in cui delle api nascono dal corpo di un bue morto – è un film potente, che ricorda a tratti le implacabili inquadrature di Kubrick, altre volte le atmosfere di Fargo dei fratelli Cohen, o anche le mille cantine dei serial killer sparsi nel cinema americano. Ma qui, i confini fra quello che crediamo di sapere e quello che riteniamo assurdo si assottigliano pericolosamente. Bugonia uscirà in Italia il 23 ottobre con Universal. Emma Stone, che ha recitato per tutto il film con la testa rasata, in conferenza stampa scherza, e dice di credere agli alieni: "L’idea che siamo soli nell’universo è piuttosto narcisistica – Quindi sì, lo dico apertamente: credo negli alieni!". Al suo fianco, il regista Lanthimos si mette a ridere, e dice: "È una domanda molto complicata, a cui rispondere in modo serio".

Un giornalista chiede a Emma Stone, 36 anni, due premi Oscar vinti e una coppa Volpi a Venezia, come faccia a non sentirsi un’aliena. "Come fai a sapere che non sono un alieno?" Poi cambia tono, si fa seria e dice: "In realtà, credo di non avere molto controllo sull’avatar che c’è al di fuori di me, sulla mia immagine pubblica. Perché ci sono io, e poi c’è la persona che sono qui. C’è la persona in conferenza stampa, e la persona che sono con i miei amici e la famiglia. Sono la stessa persona, ma ricordarmi questa cosa è ciò che mi mantiene sana".

"Questo film non disegna un futuro distopico, ma il presente – dichiara dichiara Yorgos Lanthimos – Quando ho cominciato a lavorare al film, tre anni fa, sembrava attuale. Oggi lo è ancora di più, purtroppo. Con l’intelligenza artificiale, le guerre, il cambiamento climatico, non so quanto tempo abbiamo davvero".

A Jesse Plemons, che con Stone e Lanthimos aveva già interpretato Kinds of Kindness, viene chiesto come abbia affrontato il suo personaggio controverso, folle: "Certi personaggi possono sembrare troppo duri, e c’è sempre il rischio di considerarli disumani. Invece sono umani, ed esistono. Il cinema serve anche a non voltarsi dall’altra parte".