“Alice in Borderland”, che serie è e cosa c'entra con “Squid Game”

Roma, 28 gennaio 2025 – Fin dal suo debutto su Netflix nel 2021, ' Squid Game ' si è affermato come uno dei maggiori fenomeni culturali del nuovo millennio. Le vicende di Gi-hun e dei suoi compagni hanno immediatamente catturato l'attenzione del pubblico, desideroso di vedere in streaming storie adrenaliniche e drammatiche come appunto quelle della serie tv coreana. Dopo l'uscita della seconda stagione di 'Squid Game' alla fine del 2024, in attesa della terza stagione (nel corso del 2025), gli spettatori hanno nuovamente considerato alcune produzioni che condividono un'impostazione narrativa simile e continuano ad alimentare un acceso dibattito in linea. Tra esse spicca ' Alice in Borderlan d', serie giapponese che antecedente al fenomeno coreano, dal momento che ha debuttato nel 2020 , un anno prima dell'esordio di 'Squid Game'.

'Alice nella terra di confine'

La serie 'Alice in Bordeland' è tratta dal manga omonimo di Haro Aso. << span="">Il protagonista è Arisu Ryouhei, un giovane disoccupato appassionato di videogiochi, che si ritrova, insieme ai suoi amici, in una Tokyo distopica e in rovina. I ragazzi scoprono presto di essere intrappolati in una gigantesca arena, dove sono obbligati a partecipare a giochi letali per sopravvivere. L'unica alternativa al partecipare è la morte, causata da raggi laser che bloccano ogni via di fuga. Inoltre, per rimanere in vita, i protagonisti devono mantenere attivo un “visto” che si rinnova solo vincendo i giochi. La sopravvivenza è l'unico obiettivo possibile.<<>

'Gioco del calamaro'

I partecipanti di 'Squid Game', invece, scelgono volontariamente di entrare in una parte lontana dal gioco, attratti dalla possibilità di vincere un ricco montepremi. Le motivazioni dei personaggi sono spesso legate a condizioni di vita disperate: debiti insormontabili, difficoltà economiche o problemi di salute. Una volta scoperta la natura selvaggia della competizione, i partecipanti possono anche decidere, tramite una votazione, di abbandonare il gioco. La differenza relativa al libero arbitrio dei protagonisti segna un punto di svolta tra le due serie. Inoltre, mentre in 'Squid Game' il fulcro della narrazione è il sacrificio per un sogno, in 'Alice in Borderland' tutto ruota intorno alla pura sopravvivenza dei personaggi.

Io gioco

Un altro elemento distintivo tra le due produzioni è la natura stessa dei giochi. In 'Squid Game' le gare sono versioni letali di giochi tradizionali dell'infanzia coreana , spesso semplici e immediati. Al contrario, in 'Alice in Borderland' i giochi sono molto più articolati, fisicamente impegnativi e suddivisi in categorie ispirate ai semi delle carte francesi: fiori (giochi basati sulla collaborazione e il lavoro di squadra), cuori (gare psicologiche che implicano manipolazione e tradimenti, considerato le più crudeli), picche (sfide che richiedono resistenza fisica, forza e agilità), quadri (enigmi logici e strategici che mettono alla prova l'intelligenza).

Significati diversi

Se 'Squid Game' si distingue per la sua critica sociale, mettendo in luce le disuguaglianze economiche e il cinismo della società contemporanea, 'Alice in Borderland' fa vedere cosa accade quando gli esseri umani vengono privati delle convenzioni sociali, evidenziando il potenziale nascosto che può emergere in situazioni estreme. Arisu, il protagonista, incarna questo tema: inizialmente introverso e insicuro, scopre gradualmente il proprio ingegno e le proprie capacità di leadership. Ciò lo differenzia da Gi-hun, il cui percorso in 'Squid Game' ha a che fare con lo spirito di solidarietà e il sacrificio per il bene comune.