Morto a 68 anni il regista Alessandro D’Alatri

Lutto nel mondo del cinema: a 68 anni è morto il regista Alessandro D'Alatri. Un regista e sceneggiatore che ha lasciato un segno indelebile tanto nel mondo della cinematografia quanto in quello della tv e della musica. Basti pensare che suoi sono i videoclip di 'Non è un film' degli Articolo 31, ma soprattutto di quella perla indiscussa e indiscutibile che è 'Heaven out of hell' di Elisa. Che ha poi anche caratterizzato il film ‘Casomai’, diretto proprio da D’Alatri, con Stefania Rocca e Fabio Volo.

Alessandro D'Alatri è morto oggi a causa di una malattia. Lo riporta sui social il giornalista specializzato Sergio Fabi. "Venuto a mancare un grande professionista Alessandro D' Alatri", scrive il cronista. "E' partito per un altro viaggio il mio amico regista, sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura Alessandro D'Alatri. Grazie per l'opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio" scrive su Twitter Alessandro Gassmann.

Nella sua carriera ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre, fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e Il Professore, ma anche videoclip musicali e tantissimi spot pubblicitari. Aveva vinto nel 1991 il David di Donatello come miglior resista esordiente per Americano Rosso.