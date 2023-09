Harry Potter, morto l’attore Michael Gambon: era Albus Silente

Lutto nel mondo del cinema e fra gli appassionati della saga di Harry Potter. E' morto all'età di 82 anni in ospedale Michael Gambon, l'attore che ha interpretato il personaggio di Albus Silente in sei degli otto film - a partire quindi dal terzo - della saga del Mago di Hogwarts. Prima di lui a interpretare questo personaggio era stato Richard Harris.

Albus Silente è il preside della Scuola di magia di Hogwarts ed è quindi un personaggi cruciale all'interno tanto dei romanzi di J. K. Rowling quanto della loro trasposizione cinematografica. Un punto di riferimento tanto all’interno della narrazione quanto per milioni di spettatori, che hanno amato questo personaggio come fosse un componente della famiglia.

Michael Gambon è diventato molto noto fra le nuove generazioni per il ruolo di Albus Silente, ma la sua è stata una lunga carriera da attore. Nato a Dublino il 19 ottobre 1940 e morto a Witham oggi, Michael Gambon ha avuto al proprio attivo una settantina di film. Il debutto nel 1965 con 'Otello' di Stuart Burge, l'ultimo ruolo nel 2019 in 'Cordelia' di Adrian Shergold. Circa settanta film per il cinema, altrettante partecipazioni a produzioni televisive: Michael Gambon nel corso degli ultimi sessant'anni è stato uno dei protagonisti delle arti visive nel mondo.

A conferirgli la maggiore notorietà fra i più giovani è però stato il ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter. Saga che ha visto negli ultimi 21 anni tre decessi eccellenti: quello di Richard Harris, il primo Albus Silente cinematografico, nel 2002, quello di Robbie Coltrane, che interpretava il personaggio di Hagrida, nel 2022 e oggi quello di Michael Gambon.