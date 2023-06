Morto Alan Arkin, premio Oscar per il film ‘Little Miss Sunshine’

Lutto nel mondo del cinema: è morto all'età di 89 anni Alan Wolf Arkin, vincitore del premio Oscar come miglior attore non protagonista in 'Little Miss Sunshine' di Jonathan Dayton e Valerie Faris.

Lo scrive la rivista People citando un comunicato dei tre figli Adam, Matthew e Anthony. Arkin è morto nella zona di San Diego, in California. Non sono state rese note le cause del decesso dell'attore e regista americano. "Nostro padre era una forza della natura dal talento unico, sia come artista che come uomo" Era un marito, un padre, un nonno e un bisnonno affettuoso, era adorato e ci mancherà profondamente". Dal 1999 l'attore statunitense era sposato con la terza moglie, l'attrice Suzanne Newlander.

Arkin aveva vinto l'Oscar per 'Little Miss Sunshine', ma nella sua carriera ha partecipato a un numero esorbitante di produzioni cinematografiche: dall'esordio nel 1957 con 'Cuban Calypso' sino a 'Spenser Confidential' del 2020, passando per titoli come 'Sette volte donna' di Vittorio De Sica, 'Una strana coppia di suoceri' di Arthur Miller, 'Il grande imbroglio' di John Cassavetes, 'Edward mani di forbice' e 'Dumbo' di Tim Burton, 'Havana' di Sydney Pollack, 'Gattaca" di Andrew Niccol, ‘Argo’ di Ben Affleck, 'I perfetti innamorati' di Joe Roth, 'Io & marly' di David Frankel solo per citarne alcuni.

Non solo cinema. Alan Arkin era un volto notissimo anche delle serie tv. Basti pensare che aveva recitato in episodi del Muppet Show, di 'Will & Grace' e di 'Get Shorty' fra i tanti. L'ultimo impegno televisivo dell'attore è stato ne Il metodo Kominsky, la serie televisiva in onda su Netflix dal 2018 al 2021 e con protagonista anche Michael Douglas.

Solo pochi anni fa, Hollywood aveva dedicato ad Arkin una stella sulla Walk of Fame, ovvero la passeggiata delle star.