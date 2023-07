Ahsoka: trama, cast, episodi e quando esce su Disney +

C’è grande attesa da parte di tutti gli appassionati di ‘Star Wars’ per l’uscita su Disney+ di ‘Ahsoka’, una nuova serie in arrivo a brevissimo che seguirà le avventure di uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi apparsi nell’universo di ‘Guerre Stellari’ di cui abbiamo fatto la conoscenza per la prima volta in assoluto nel lungometraggio d’animazione ‘The Clone Wars’ nel 2008. Vediamo dunque tutto quello che c’è da sapere a proposito di questo nuovo progetto.

Ahsoka su Disney Plus: la trama e le anticipazioni

Per il momento sappiamo che la serie sarà di fatto un sequel di ‘Star Wars - Rebels’ e uno spin-off di ‘The Mandalorian’. Il personaggio protagonista, di razza togruta, è una padawan jedi che in passato è stata assegnata al maestro Jedi e ad Anakin Skywalker (ovvero Dart Fener). Molto attiva durante le guerre dei cloni, fu costretta ad abbandonare l’ordine dei jedi a causa di un complotto. Un lato interessante del suo personaggio è che Ahsoka brandisce due spade laser incolori, proprio a segnalare che da ormai diverso tempo non fa più parte dell’ordine dei jedi. Una delle ultime volte che Ahsoka Tano si è vista nell’universo Disney è stato in occasione di un episodio di ‘The Mandalorian’ dove l’abbiamo vista incontrare il Mandaloriano sul pianeta Corvus. La togruta rivelerà in questa occasione al cacciatore di teste intergalattico il nome di Baby Yoda, che è Grogu, e sceglierà di non addestrarlo, consapevole dell’attaccamento che il piccolo ha sviluppato nei confronti del guerriero che ha accettato di prendersene cura. Nella serie dedicata ad Ahsoka (che ha fatto la sua più recente apparizione in ‘The Book of Boba Fett’) vedremo il personaggio prepararsi fisicamente e psicologicamente ad una nuova, misteriosa minaccia in arrivo dopo la caduta dell’Impero.

Il cast

Al centro della scena ci sarà la carismatica Rosario Dawson nei panni della protagonista assoluta. Nella serie, inoltre, il personaggio da giovane sarà interpretato da Savannah Steynn. Insieme a lei troveremo anche Natashia Liu Bordizzo nei panni della guerriera mandaloriana Sabine Wren; completano il cast Mary Elizabeth Winstead (il generale Hera Syndulla), Ray Stevenson (Baylan Skoll), Ivanna Sakhno (l’apprendista di Baylan Shin Hati), Diana Lee Inosanto (Morgan Elizabeth) e Lars Mikkelsen (il Grand’ammiraglio Thrawn).

Quando escono gli episodi e quale sarà la programmazione

L’appuntamento con la serie sulla piattaforma di streaming di proprietà di Disney è fissato per il 23 agosto, quando arriveranno i primissimi due episodi. La serie non sarà caricata in blocco: ogni settimana, infatti, arriveranno su Disney+ nuovi episodi, per un totale di 8 puntate. L’episodio finale di questa prima stagione sarà reso disponibile online a partire dal prossimo 4 ottobre. Il regista della serie, Dave Filoni, ha di recente dichiarato che gli episodi dovrebbero durare più o meno come quelli di ‘The Mandalorian’, ovvero intorno ai 40-45 minuti. Sembra inoltre secondo gli ultimi rumor che la piattaforma abbia già intenzione di dedicare al personaggio di Ahsoka una seconda stagione della serie: non ci sono però almeno per il momento conferme di sorta a riguardo.