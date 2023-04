Trono di Spade, nuovo prequel su Aegon il Conquistatore: anticipazioni e trama

Una scintilla di luce in fondo al tunnel, i fan di Aegon il Conquistatore possono tornare a sperare. È in fase di studio un progetto per il nuovo prequel della serie di successo ‘Il trono di Spade’ (Game of Thrones). Sapremo finalmente come il capostipite della dinastia dei Targaryen conquistò i Sette Regni, ma al momento la notizia – rivelata in esclusiva da Variety – è ancora top secret. Non si tratterebbe di una nuova stagione di ‘House of The Dragon’ – il prequel uscito l’anno scorso e ambientato 200 anni prima della saga, durante la guerra civile dei Targaryen chiamata la Danza dei Draghi – ma di un progetto autonomo ambientato in un’epoca che si perde nella notte dei tempi. Tutti i dettagli sono in discussione ai piani alti della Hbo, al momento nessuno sceneggiatore è ancora stato assoldato per immaginare il nuovo capitolo della leggenda di Targaryen. La prime indiscrezioni che aleggiano nell’ambiente, parlano di un lungometraggio: una sorta di spin-off che poterebbe poi portare alla potenziale serie tv.

La trama del nuovo prequel

Il copione non esiste ancora, ma da quanto sappiamo il nuovo sequel dovrebbe essere ambientato 300 anni prima la serie originale del Trono di Spade, tratta dai romanzi di George R.R. Martin. La trama dovrebbe raccontare la storia di come Aegon e le sue due mogli-sorelle, Visenya e Rhaenys, armarono il potente esercito che, con i tre draghi, conquistarono i primi sei regni di Westeros: tutti tranne la terra di Dorne. Narrerà le gesta del prode Conquistatore, ormai maturo ad assumere il comando dei suoi regni e diventare Re Aegon I, dando così avvio alla sua lunga e spietata dinastia Targaryen.

House of the Dragon 2

Dopo il successo mondiale della serie fantasy ‘Il Trono di Spade’ – che si è guadagnata 59 Premi Emmy su 160 nomination totali – la Hbo sta studiando una potenziale nuova serie autonoma, che vada ad alimentare la fandom (comunità di appassionati) più numerosa al mondo. Dei numerosi progetti annunciati nel corso degli anni per cavalcare il successo della saga, andata in onda dal 2011 al 2019, finora l'unico ad andare in porto è stato ‘House of the Dragon’. Il sequel ha debuttato nel 2022 con le prime dieci puntate, andate così bene che la Hbo ha già messo in produzione anche la seconda stagione.

Fandom Aegon

Il grande mondo immaginario creato dalla penna di David Benioff e D. B. Weiss è un universo immenso che genera miliardi di dollari ad ogni uscita. Ed è per questo che la produzione non molla. Prima di ‘House of the Dragon’, c’era stato un altro tentativo di sviluppare un prequel dei Targaryen: la Hbo ci aveva provato con ‘The Long Night’, il prequel pilota con Naomi Watts conosciuto anche con il titolo provvisorio di Bloodmoon, ma subito abbandonato a causa di budget e divergenze creative. Le società che si occupano di diritti cinematografici hanno lavorato a lungo alla costruzione di universi cinematografici e televisivi interconnessi alla saga originale. La ‘Warner Bros. Discovery’ sta attualmente lavorando a un nuovo ‘DC Universe’ sotto la guida di James Gunn e Peter Safran.