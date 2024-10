‘Adorazione’, la nuova serie italiana in arrivo su Netflix

Sarà disponibile dal 20 novembre 2024 ‘Adorazione’, la nuova serie di Netflix liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Alice Urciuolo. Ecco tutte le anticipazioni sul progetto in arrivo sulla piattaforma streaming.

Le anticipazioni sulla serie Netflix ‘Adorazione’

Sono 6 gli episodi che compongono la prima stagione della serie tv italiana in arrivo dal 20 novembre su Netflix. Si tratta di un teen drama, una serie pensata soprattutto per il pubblico più giovane degli abbonati, diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.

Prima dell’approdo su Netflix, la serie sarà presentata, in anteprima, ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma.

Al centro della trama la storia di un'estate apparentemente comune, a Sabaudia, con un gruppo di ragazzi e ragazze. Ma quelle settimane assolate cambieranno per sempre la loro vita. La sedicenne Elena scompare improvvisamente, senza apparente ragione. Da quel momento, i suoi amici non dicono nulla ma ognuno di loro ha un legame speciale e segreto con lei. Si dovrà indagare sulle loro vite e sul passato di ciascuno per riuscire ad avere una risposta e capire che fine ha fatto la giovane.

Tutto viene pochi giorni dopo la fine dell’anno scolastico. Elena, 16 anni, ha il desiderio di andarsene dalla provincia dell’Agropontino. Ma la sua sparizione allarma la famiglia. Ognuno degli amici di Elena sembra essere a conoscenza di qualcosa ma continua a mantenere il silenzio. Chi di loro ha un legame con la sparizione della ragazza? “Adorazione “racconta l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità dei propri legami e della loro vita sentimentale e relazionale con gli altri.

Ha grande valenza l’elemento ‘mistery’ della trama, accompagnato ai numerosi segreti che accomunano i protagonisti, non solo i più giovani, ma anche gli adulti e i genitori dei giovani, travolti – a loro volta – dalla spiazzante scomparsa di Elena. Se inizialmente si pensa a una fuga concreta dopo il suo desiderio di lasciare la provincia dove vive, col passare del tempo prende sempre più concretezza l’ipotesi che possa essere successo qualcosa di grave alla ragazza. E che la sua sparizione non sia volontaria.

Il cast vede, come protagonisti, Alice Lupparelli nei panni della ragazza scomparsa, Elena. Insieme a lei sono presenti Noemi Megagnini (nei panni di Vanessa), Beatrice Puccilli (è Vera), Penelope Raggi (nel ruolo di Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Giulio Brizzi e Federico Russo. Confermata anche la presenza di Ilenia Pastorelli e Noemi, la cantante, nei panni di Diletta, madre di un'amica di Vanessa, al suo esordio come attrice.

Nei giorni scorsi è stato condiviso anche il teaser trailer della serie young adult che include anche una breve anteprima del brano inedito di Fabri Fibra composto appositamente per la serie tv (e che strizza, anche in questo caso, l’occhio a un pubblico giovanile a cui è indirizzato il progetto).