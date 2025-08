Addio Adriana Asti. Sulla scena con allegria. Fra Visconti e Pasolini un’antidiva di talento

La prima cosa che notavi, di lei, erano gli occhi. Quegli occhi neri, spalancati sull’anima degli altri. Uno sguardo scuro, timido e curioso insieme. Ricordano gli occhi di Al Pacino. O, forse, viceversa. Adriana Asti è scomparsa nel sonno, ieri, a 94 anni, dopo una vita di teatro, di cinema, di televisione. Una carriera infinita, nella quale è stata musa di tanti talenti, registi epocali: da Strehler a Visconti, da Pasolini a Bertolucci, da Buñuel a Bob Wilson. Con la sua arte, la sua intelligenza, la sua voce ferma, milanese, e i suoi occhi mobilissimi, da Edith Piaf nostrana.

Era nata a Milano, il 30 aprile 1931: una famiglia borghese, di imprenditori travolti dalla crisi del dopoguerra. Lei studia in un collegio di suore tedesche, educazione rigorosa, rigida: ma a diciassette anni, prende il primo treno, la prima occasione per andarsene. E quell’occasione è il teatro. "In realtà non volevo fare l’attrice, volevo solo essere indipendente", confesserà. "Sono diventata attrice per caso. I miei genitori non approvavano, mi dicevano: tornerai presto a casa". Lei intanto coglie al volo l’occasione, rappresentata dalla compagnia Il Carrozzone di Fantasio Piccoli, con Romolo Valli come compagno di avventure.

Sono gli anni del dopoguerra, anni fluidi in cui le occasioni fioccano. La vede Giorgio Strehler, Adriana entra nel giro del Piccolo. Lì la scopre Luchino Visconti, "un signore crudele a cui si perdonava tutto", ricorderà. Lei si sente, e si sentirà sempre, bruttina: il fisico asciutto, i capelli alla maschietta, la convinzione di non saper fare molto. E invece il teatro diviene per lei una seconda pelle, la comfort zone, il luogo in cui rifugiarsi e splendere. Visconti la porta in scena al Quirino di Roma nel 1955 – lei ha 24 anni – con Il crogiuolo di Arthur Miller. Poi le dà il ruolo della lavandaia nei Navigli in Rocco e i suoi fratelli del 1960.

È l’alba degli anni ’60, Adriana entra in una sorta di cenacolo intellettuale: frequenta Alberto Moravia ed Elsa Morante, lo psicanalista Cesare Musatti, l’attrice Franca Valeri che sarà la sua amica del cuore. Nasce una grande amicizia con Pier Paolo Pasolini: per lui interpreta la prostituta Amore in Accattone, il suo film d’esordio. E sul set di quel film conosce un giovane Bernardo Bertolucci, che sarà il suo compagno per alcuni anni. Terrà a battesimo anche il suo cinema: sarà l’indimenticabile protagonista di Prima della rivoluzione, il primo “vero“ film da regista di Bertolucci.

Gli anni ’60 sono densi di teatro: scrivono commedie per lei anche Cesare Musatti e Natalia Ginzburg, che firma Ti ho sposato per allegria: la Asti porta in scena la pièce insieme a Renzo Montagnani. È un successo enorme, duecento repliche nel 1966, e per lei il premio Idi Saint Vincent. La commedia approda anche al cinema, ma il suo ruolo sarà affidato a Monica Vitti.

All’inizio degli anni ’70 va in tournée in America con l’epocale Orlando furioso di Luca Ronconi; in quel viaggio conosce il regista Giorgio Ferrara, che sarà suo marito fino alla scomparsa di lui, nel 2023. I due legheranno vita e arte, con molti lavori cinematografici e teatrali insieme. Ma gli anni ’70 sono anche quelli della sua maturità artistica: interpreta nel 1973 Ludwig di Luchino Visconti, nel 1974 Il fantasma della libertà con il genio provocatorio Luis Buñuel. E in tema di provocazioni, va all’estremo con il Caligola di Tinto Brass, film scandalo ad alto tasso di erotismo. Fra teatro e cinema, affronterà tutti gli anni ’80 e ’90, interpretando fra le altre cose La voce umana di Cocteau a teatro, e Giorni felici di Beckett con Bob Wilson.

Negli anni 2000 il suo fascino discreto viene valorizzato da Marco Tullio Giordana. Ne La meglio gioventù, del 2003, Giordana le offre il ruolo della madre, che le vale il terzo Nastro d’argento e il Globo d’oro. L’Accademia del cinema italiano l’aveva già celebrata con un David di Donatello speciale nel 1974; nel 2015 riceverà anche il Nastro speciale alla carriera. L’anno successivo, 2016, dà alle stampe un mémoir, Ricordare e dimenticare, scritto insieme a René de Ceccatty, e si racconta nello spettacolo Memorie di Adriana portato in scena da Andrée Ruth Shammah.

Confessava a Walter Veltroni: "I bambini pensano di essere immortali: siccome io sono ancora molto infantile, questo pensiero ce l’ho sempre". Marco Tullio Giordana ricorda, con un’ironia che sicuramente Adriana avrebbe apprezzato: "Quando le capitava di annoiarsi, in una cena con gente barbosa, Adriana ‘perdeva i sensi’ e si faceva portare via. Gliel’ho visto fare davvero. Mi consola il pensiero che anche stavolta dev’essere svenuta, perché si annoiava a morte".