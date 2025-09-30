Se n’è andato a 89 anni Renato Casaro, l’ultimo grandi cartellonisti del cinema classico, colui che ha trasformato i manifesti cinematografici in vere opere d’arte. Era stato ricoverato alcuni giorni fa per una broncopolmonite all'ospedale della sua città, Treviso, dove è morto nelle scorse ore. Ma chi era davvero il cartellonista che ha conquistato Hollywood? Scopriamolo insieme.

Gli inizi di Casaro: una passione che nasce da bambino e un talento precoce

Renato Casaro nasce a Treviso nel 1935, e la sua storia è quella di un ragazzino innamorato delle immagini: uno come tanti che andava al cinema per sognare ma, rispetto a tanti suoi coetanei anche per osservare quei manifesti per poi provare a copiarli o a disegnare qualcosa di simile a casa. Negli anni ’50 si trasferisce a Roma: qui Cinecittà si stava affermando come cuore pulsante del cinema italiano e internazionale. Così, a 18 anni trova lavoro allo Studio Favalli, laboratorio specializzato nella pubblicità cinematografica, dove apprende tecniche, stile e mestiere. E Renato impara alla svelta, eccome. Pochi anni più tardi realizza il suo studio privato a Cinecittà, diventando uno dei più giovani illustratori del cinema.

Uno stile unico

La tecnica di Casaro cresce e si evolve di continuo, si plasma e si adegua alle tendenze cinematografiche e tecnologiche, passando dall’uso del pennello, della pittura ad aerografo, allo studio approfondito del colore, delle prospettive, della luce, delle scene di azione, fino al dettaglio realistico, epico, simbolico. Si adegua, certo, ma mantiene intatta la sua capacità unica di ricreare nei suoi manifesti le atmosfere e le suggestioni che gli spettatori avrebbero ritrovato una volta abbassate le luci in sala. Già, aveva come pochissimi il talento di far vivere con la sua ‘penna’ quelle emozioni prima ancora dell’inizio del film. Diventa così l’uomo che ha dipinto il cinema.

E' morto Renato Casaro, sue le locandine della storia del cinema mondiale

Le sue locandine più famose

Tra i primi successi internazionali c’è “La Bibbia” prodotto da Dino De Laurentiis, per il quale Casaro realizza la locandina. Non un’illustrazione qualsiasi ma l’opera che gli spalanca le porte del grande cinema mondiale. Casaro iniziò a lavorare per film epocali, anche in produzioni hollywoodiane, ma sempre con uno sguardo che restava quello dell’illustratore che conosce il cinema dall’interno. Il genere western, che in quegli anni era in voga, diventa uno dei suoi territori prediletti per la narrativa di frontiera, per la possibilità di comporre paesaggi struggenti, sparatorie, volti in primissimo piano ma anche per l’esaltazione di quei contrasti di colore forti tra cielo, polvere, cavalli, pistole. Le locandine di “Lo chiamavano Trinità…”, “Per un pugno di dollari”, “C’era una volta in America” sono diventate icone grafiche, immagini che restano nel cuore e nella memoria collettiva come capolavori senza tempo. Non solo western, però. Come detto il grande illustratore italiano sa spaziare tra i generi come pochi. Ha firmato le illustrazioni de “L’ultimo imperatore”, “Nikita”, “Il tè nel deserto”, “Il nome della rosa” e “Balla coi lupi”, solo per citarne alcune. Opere diverse tra loro per tono, tema, ambientazione, ritmo ma sempre con lo stesso approccio: l’immagine come invito, la locandina come una finestra che cattura l’attenzione, suggerisce atmosfere, emozioni.

Vere e proprio opere d’arte che gli sono valse riconoscimenti importanti come il ‘Ciak d’oro’ per manifesti come ‘Opera’ di Dario Argento e Il tè nel deserto di Bernardo Bertolucci nonché il Jupiter Award per ‘Balla coi lupi’ interpretato da Kevin Costner.

Quanti ammiratori per Casaro: cosa hanno detto di lui registi e attori famosi

Anche se i tempi sono cambiati e le tecnologie digitali hanno conquistato tutto quello che ruota intorno alla settima arte, Casaro non si è arreso: nel 2018, ha realizzato manifesti per Quentin Tarantino in stile anni Settanta per ‘C’era una volta… a Hollywood’. Pare che lo stesso Tarantino, dopo aver visto alcune prove di Casaro, abbia esclamato, sorpreso qualcosa tipo: “Hai reso il mio film bellissimo”. Non è un caso che maestri del calibro di Bernardo Bertolucci, Sergio Leone e Mario Monicelli lo hanno scelto per “illustrare” i propri film. Terence Hill anni fa, nel corso di un’intervista aveva ammesso di essere rimasto sempre molto colpito dal modo in cui Casaro riuscisse a collaborare con gli attori, a conoscere le loro pose e il loro viso come se dovesse renderli quasi famigliari al pubblico; come sempre, prima ancora che il film uscisse nelle sale. Insomma, se n’è andato un grande, ma le sue locandine resteranno per sempre e, con esse, resterà intatta la loro capacità di invitarci a sognare.