Addio a Olivia Hussey, giovanissima Giulietta nel film di Zeffirelli

Olivia Hussey, morta a 73 anni, ha recitato in molti film dal 1965, quando appena 14enne in Accadde un’estate dava il volto a Donna, la figlia di Lorenzo (Rossano Brazzi), eppure la sua bellezza e la sua grazia sono legate indissolubilmente alla Giulietta del capolavoro di Franco Zeffirelli, per cui fu scelta tra 500 candidate accanto a Leonard Whiting-Romeo (insieme nella foto). Il Romeo e Giulietta zeffirelliano (1968), vincitore di due Oscar (fotografia e costumi), le diede fama ma anche turbamenti, legati alla scena di nudo con il co-protagonista, quando entrambi erano minorenni.